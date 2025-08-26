세계일보
내란 특검 “오산기지 압수수색, 미군과 전혀 관련 없다”

입력 : 2025-08-26 20:17:23
수정 : 2025-08-26 20:17:23
변세현 기자 3hyun@segye.com
도널드 트럼프 미국 대통령이 한·미 정상회담 직전 ‘미군기지 압수수색’을 언급한 일을 두고 논란이 일자 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 “미군과 전혀 관련이 없다”며 진화에 나섰다.

 

박지영 특검보는 26일 브리핑에서 “7월21일 오산기지 내 중앙방공통제소(MCRC)에 대한 압수수색은 한국 정찰자산으로 수집된 대한민국 군인이 관리하는 자료에 대해서만 이뤄졌다”고 밝혔다. 미군이 취급하는 자료를 수집한 적 없고, 해당 부대의 책임자인 방공관제사령관의 승인을 얻었다는 게 특검 설명이다.

 

내란특검팀 박지영 특검보. 뉴스1

앞서 트럼프 대통령은 한미 정상회담 전 기자들을 만나 “최근 며칠 동안 한국에서 교회에 대한 압수수색, 한국 새 정부에 의한 매우 공격적인 압수수색이 있었다고 들었다”며 “그들은 심지어 우리(미군) 군사 기지에 들어가 정보를 수집했다고 들었다”고 말했다.

 

박 특검보는 “한국 정찰자산으로만 수집한 정보이기에 (미군의) 협의가 필요 없는 것으로 안다”며 “압수수색과 관련해 미군 측에서 문제를 삼거나 항의한 사실 자체도 없다”고 덧붙였다.

 

한편, 내란 특검은 한덕수 전 국무총리가 비상계엄 당시 단순한 부작위(의무를 행하지 않음)를 넘어 적극적인 행위가 있었다고 보고 있다. 박 특검보는 “방조 행위에도 여러 유형이 있는데, 한 전 총리는 단순 부작위에 의한 방조를 넘어 적극적인 행위가 있다는 것도 포함돼 있다”고 설명했다.

 

특검은 24일 한 전 총리에 대해 내란 우두머리 방조, 위증, 허위공문서 작성 등의 혐의로 구속영장을 청구했다. 구속 전 피의자심문(영장실질심사)은 27일 오후1시30분 서울중앙지법에서 열린다. 영장심사 결과는 당일 밤이나 28일 새벽쯤 나올 것으로 보인다.

