“찜통더위 vs 소나기 테러”…수요일, 극과 극 주의보 [오늘날씨]

수요일인 27일도 폭염이 이어지겠고 충청권과 경상권에서는 소나기가 내리겠다.

뉴시스 자료사진

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 20~25도, 낮 최고기온은 28~35도가 되겠다. 당분간 강원 동해안과 일부 남부지방, 제주도에서 최고체감온도가 33도 안팎으로 올라 매우 무덥겠다. 다만 강원영동 지방은 동풍의 영향을 받아 최고체감온도가 30도 안팎으로 낮아지겠다.

전국 하늘은 가끔 구름이 많겠다. 제주도에서는 새벽 사이에 비가 내리겠고, 늦은 오후와 저녁 사이 충북 북부와 경상 서부 내륙에는 소나기가 예보됐다. 예상 강수량은 △충북북부 5~20mm △경북서부내륙, 경남서부내륙 5~20mm다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥이나 번개가 치는 곳이 많겠다. 짧은 시간에 강한 강수가 내리며 갖가지 안전 사고가 발생할 수 있으니 각별히 유의해야겠다.

또 비나 소나기가 내리는 지역에서는 같은 시군구 내에서도 강수량의 차이가 크겠다. 기상청 관계자는 “실시간 기상레이더 영상과 최신 기상정보를 참고하기 바란다”고 당부했다.

동해 먼 바다에서는 강풍을 주의해야겠다. 바람이 차차 시속 25~45㎞로 강하게 불고, 물결이 1~2.5m로 높게 일겠으니 항해나 조업하는 선박은 주의해야겠다.