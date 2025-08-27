민주당 ‘12·3 계엄동조’ 발언에… 경북도 “청사 폐쇄 없어”

경북도가 27일 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 후 청사를 폐쇄했다는 더불어민주당의 의혹에 반박했다.

경북도청

도는 대변인 명의의 ‘알려드립니다’ 자료를 내어 “더불어민주당 김병주 의원이 지난해 12·3 비상계엄 선포 직후 경북도 등 일부 지방자치단체가 비상계엄에 동조한 정황이 있다고 주장한 것과 관련해 도는 청사를 폐쇄하거나 계엄에 동조한 적이 없다는 것을 분명히 밝힌다”고 했다.

그러면서 “경북도 청사는 울타리가 없는 개방형 청사이며 업무공간인 본관 건물 등은 평상시에도 야간에는 보안 및 방범 차원에서 출입 관리시스템이 작동하게 돼 있다”고 설명했다. 또한 “도는 어떠한 상황에서도 도민들의 안전과 재산을 보호하는 것이 제1의 책무임을 깊이 인식하고 앞으로도 민생을 챙기는 데만 전념할 예정이다”고 덧붙였다.

앞서 민주당 3대 특검 종합대응특위 소속 김병주 의원은 지난 25일 전체회의에서 “언론 보도에 따르면 서울·강원·인천·대구·경북 등 지자체가 계엄 선포 직후 청사를 폐쇄하고 비상대책회의를 열었다”며 “행정안전부를 통한 청사폐쇄 명령이 있었던 만큼 이들 지자체장이 계엄에 동조한 것 아니냐는 수사가 필요하다”고 주장했다.