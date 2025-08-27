[유통 소식] 삼성물산 르베이지, 김희찬 작가와 협업 프로젝트 진행 外

삼성물산 패션부문의 르베이지가 오는 9월 17일까지 ZIP739 한남점에서 김희찬 작가의 작품을 전시하고 협업 상품을 선보인다. 스타일 커머스 플랫폼 '지그재그'는 1030 세대 사이에서 다양한 스타일의 스파(SPA) 브랜드 수요가 증가함에 따라 관련 상품을 최대 89% 할인 판매하는 '스파위크'를 2주간 진행한다. 코오롱FnC가 몽골 수흐바타르 아이막 유목민 100가구 대상 코오롱스포츠 타프를 기부하는 행사를 개최했다. 오비맥주 한맥은 아시아 최대 규모의 영화 축제 '제30회 부산국제영화제'에 공식 후원사로 참여한다.

◆ 삼성물산 르베이지, 김희찬 작가와 협업 프로젝트 진행

삼성물산 패션부문의 르베이지는 'ZIP739 한남점’에서 김희찬 작가의 작품을 전시하고 협업 상품을 선보인다고 27일 밝혔다. 삼성물산 제공

삼성물산 패션부문의 르베이지는 9월 17일까지 ZIP739 한남점에서 김희찬 작가의 작품을 전시하고 협업 상품을 선보인다고 27일 밝혔다.

르베이지는 '살롱 드 르베이지'라는 아티스트 협업 프로젝트를 통해 한국적 아름다움을 담은 상품을 출시하고 작가를 조명하는 전시를 개최하고 있다. 지난해 권중모 작가와의 협업에 이어 올해는 독창적인 공예 작품으로 주목받고 있는 김희찬 작가와 손을 잡았다.

김희찬 작가는 연작 중 하나인 입체 작품 'Untitled #19'를 ZIP739 한남점을 통해 국내에서 처음으로 공개한다. 이 작품은 목재의 본래 형태가 작가의 손길과 만나 새로운 생명력을 얻는 과정을 시각화한다.

김희찬 작가는 "옷과 조형은 서로 달라 보이면서도 같은 방향을 바라볼 수 있는 분야라는 기대를 가지고 협업을 결정했다"면서 "재료에 대한 깊은 철학을 가지고 절제된 미학을 추구하는 르베이지와 함께 새로운 결과물을 만든 것은 소중한 경험이었다"고 말했다.

르베이지는 볼륨감 있고 곡선이 많은 독창적 디자인과 함께 원재료의 특성을 최대한 살리는 김희찬 작가의 정신을 담아 원피스, 스커트, 니트, 팬츠, 가방 등 12개의 상품을 출시했다.

협업 상품은 ZIP739 뿐만 아니라 주요 백화점 매장, SSF샵을 통해서도 만날 수 있다.

양혜정 르베이지팀장은 "예술의 영속성과 탁월함에 대한 존경심을 바탕으로 이번 프로젝트를 기획했다"면서 "르베이지는 앞으로도 다양한 협업을 통해 한국적 아름다움을 재해석하며 브랜드의 헤리티지를 쌓아나갈 것"이라고 말했다.

◆ LF 킨(KEEN), 한정판 로퍼 출시... “고프코어 브랜드의 클래식한 도전”

LF가 전개하는 미국 어반 아웃도어 슈즈 브랜드 ‘킨’(KEEN)이 FW 시즌을 앞두고 여름 대표 모델 유니크(UNEEK)를 ‘로퍼’ 형태로 재해석한 ‘유니크 로퍼 WK’(UNEEK Loafer WK)를 한정판으로 출시한다.

유니크는 두 개의 줄을 엮어 갑피를 구성한 독창적인 디자인으로 여름철 베스트셀러로 자리 잡았다. 발의 형태와 움직임에 따라 자연스럽게 맞춰지는 핏과 유연한 고무 아웃솔은 안정적인 아웃도어 활동을 돕는다.

킨은 이러한 유니크에 대한 인기에 힘입어, 꼬임 디테일과 안정적인 아웃솔 등 제품 고유의 특징을 살리면서 다가오는 가을 클래식 스타일링을 위한 로퍼(loafer)로 변형했다.

로퍼는 끈이 없고 굽이 낮아 캐주얼한 구두로 알려져 있지만, 구두라는 특성상 장시간 착용에는 제약이 있다. 이에 킨은 유니크의 꼬임 디테일을 간소화해 발등 부분에 적용하고, 워킹 전용 아웃솔과 고반발 미드솔, 컨투어드 풋베드 등 킨의 아웃도어 DNA를 결합해 오랜 시간 부담 없이 착용할 수 있는 로퍼를 제안한다.

이번 신제품은 기존 유니크의 극세사 소재 대신 프리미엄 가죽을 활용했으며, 장인의 전통적인 신발 제작 기술을 바탕으로 박음질과 직조 과정까지 모두 수작업으로 완성해 클래식함을 극대화했다. 또한 밑창을 제외한 모든 부분에 Leather Working Group(국제 가죽 산업 친환경 인증 단체)의 인증을 받은 가죽을 사용해 브랜드의 지속가능한 철학을 담았다.

유니크 로퍼 WK는 오는 29일 금요일부터 럭셔리 편집숍 키스 서울(KITH Seoul)과 에잇디비젼(8DIVISION) 온·오프라인 매장에서 총 60켤레 한정으로 단독 판매되며, 남녀 공용으로 230mm부터 290mm까지 다양한 사이즈로 선보인다.

LF 풋웨어 사업부 관계자는 “아웃도어 슈즈는 투박하다는 고정관념을 깬 브랜드로서 이번에는 클래식 스타일에 도전하게 됐다”며, “킨이 지향하는 편안한 핏과 안정감을 기반으로 한정판 제품을 선보이거나 다양한 브랜드와 협업하는 등 새로운 시도를 지속해 나갈 예정”이라고 말했다.

◆ '1030 여성 추구미 모았다' 지그재그, 2주간 SPA위크 시작

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 '지그재그'는 1030 세대 사이에서 다양한 스타일의 스파(SPA) 브랜드 수요가 증가함에 따라 관련 상품을 최대 89% 할인 판매하는 '스파위크'를 2주간 진행한다.

지그재그는 최신 유행을 반영한 SPA 브랜드를 찾는 수요가 증가함에 따라 SPA 상품을 한데 모아 할인 판매하는 '스파위크'를 오는 9월 9일까지 진행한다. 국내외 대표 SPA 브랜드의 다양한 상품과 코디를 만나볼 수 있다.

SPA 브랜드 '미쏘'가 올여름 발매한 핀터레스트 걸(핀터레스트에서 막 튀어나온 듯 자유롭고 감성적인 스타일) 컬렉션은 2030 고객들의 호응을 얻으며 지그재그 브랜드관 베스트셀러로 등극했으며 '에잇세컨즈'는 지난 5월 디자이너 슈즈 브랜드 '네거티브쓰리'와 협업해 출시한 신발 3종의 인기에 힘입어 해당 월 거래액이 전월 대비 131% 성장했다.

'후아유'도 4월 말 캘리걸(캘리포니아 소녀의 빈티지하면서 사랑스러운 분위기를 담은 스타일) 컬렉션을 지그재그 단독으로 선발매해 5월 거래액이 전월 대비 약 30% 증가한 바 있다.

1주차에는 상반기 지그재그에서 사랑받은 봄여름 상품을 시즌 최저가로 제공하며 2주차에는 '후아유'의 캘리걸 FW 시즌 컬렉션을 비롯한 간절기 신상품을 합리적인 가격에 판매한다.

풍성한 쿠폰 혜택도 마련했다. 참여 브랜드 상품을 처음 구매한 고객을 대상으로 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 브랜드와 고객이 실시간으로 양방향 소통할 수 있는 라이브 방송도 진행한다.

카카오스타일 관계자는 "고물가가 지속되면서 올해 2분기 SPA 브랜드 거래액이 전년 대비 44% 성장하는 등 지그재그 내 SPA 브랜드 성장세가 두드러지고 있다"며 "지그재그는 트렌디하고 취향에 맞는 SPA 상품을 탐색할 수 있는 최적의 플랫폼으로 다양한 SPA 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 대형 프로모션을 준비했으니 남은 여름과 다가올 가을을 준비하는 좋은 기회가 되길 바란다"고 말했다.

◆ 젝시믹스 러닝 컬렉션 'RX', 전월 판매량 130%↑

젝시믹스는 러닝 컬렉션 'RX'가 지난달 신규 러닝 컬렉션 출시 이후 판매량이 크게 확대되며 성장 곡선을 이어가고 있다. 지난달 신규 컬렉션 출시 이후 RX의 한 달 판매량은 전년 동기 대비 130% 증가했다.

야간 러닝을 즐기는 고객이 늘어나면서 'RX 메쉬 믹스 투인원 쇼츠', 'RX 프레시 트리코트 슬리브리스' 등 가볍고 쾌적한 소재에 리플렉티브 기능이 적용된 제품에 대한 구매가 이어졌다.

재귀반사 원단이 전면에 적용된 'RX 맨즈 올오버 리플렉티브 투인원 쇼츠'의 2주간(8월 10일~23일) 판매량은 직전 2주 대비 30% 이상 증가했다.

러닝 전용 용품 역시 신규 라인업 출시 이후 판매량이 지난해 같은 기간보다 160% 이상 늘었다.

'RX 하이드레이션 러닝 백팩'은 가벼우면서도 넉넉한 수납공간, 자유로운 사이즈 조절 등이 주목을 받았다.

러닝화 '맥시 러너'는 235g의 초경량 무게와 인체공학적 패턴 설계, 쾌적한 착화감 등이 호평을 받으며 상반기 판매량이 지난해보다 50% 이상 올랐다.

RX 컬렉션의 인기에 힘입어 젝시믹스는 다음달 21일 개최되는 '잠수교 10K 나이트런'에 공식 스폰서로 참여해 5000여 명의 러너를 만날 예정이다.

젝시믹스 관계자는 “러너에게 필요한 기능과 디자인을 개발하기 위해 지속적인 R&D(연구개발)를 거치며 가장 좋은 제품을 만들고 있다.”며 “이러한 노력에 대한 고객 여러분들의 긍정적인 반응에 힘입어 앞으로도 더욱 완성도 높은 러닝 컬렉션을 선보이는 데 집중하겠다”고 말했다.

◆ 코오롱FnC, 몽골 유목민 대상 코오롱스포츠 타프 기부

코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 지난 26일 몽골 수흐바타르 아이막 유목민 100가구 대상 코오롱스포츠 타프를 기부하는 행사를 개최했다.

이번 기부는 코오롱FnC가 몽골에서 진행하는 ‘KOICA IBS-ESG 이니셔티브’ 사업의 일환으로, 유목민 여성 및 아동들에게 그늘을 선물함으로써 생활 환경 개선에 도움을 주고자 기획되었다. 수흐바타르 아이막의 13개 지역에 거주하는 유목민을 대상으로 지속가능한 캐시미어 생산과 여성 리더십 교육을 진행한 뒤, 교육을 수료한 유목민 가구에 코오롱스포츠 타프를 전달했다. 행사는 유엔개발계획(UNDP), 녹색기후기금(GCF), 그리고 몽골 정부가 추진하는 기후 대응 사업 ‘ADAPT 프로젝트’와 연계해 진행됐으며 교육 과정은 국제 지속가능 섬유 단체(SFA)와 몽골 현지 캐시미어 기업 ‘항복드 캐시미어’에서 맡았다.

기증식에 참석한 B. Batbaatar 수흐바타르 아이막 부도지사는 “수흐바타르 아이막 여성 유목민들의 역량강화를 위해 교육을 지원해준 ADAPT와 KOICA에 감사 인사를 드린다”라며 “캐시미어는 몽골의 대표 산업으로 원료생산을 담당하는 유목민의 역할이 중요하다. 이들의 생활환경 개선을 위해 타프를 기증해준 한국의 KOLON FnC에도 감사를 전한다” 라고 전했다.

코오롱FnC 관계자는 “몽골 캐시미어 산업이 지속 가능하게 발전하기 위해서는 순환 경제 체계를 도입하고 환경 문제 해결과 사회적 가치 창출을 함께 실현할 수 있는 새로운 접근이 필요하다”라며, “이 과정에서 원료를 생산하는 유목민들이 소외되지 않고 동반 성장할 수 있도록 지원을 계속해 나갈 계획”이라고 전했다.

◆ BYC, 현대백화점 천호점에 신규 매장 오픈

라이프스타일웨어 브랜드 BYC가 현대백화점에서 새로운 매장을 운영한다. BYC는 현대백화점 천호점에 신규 매장을 오픈했다고 27일 밝혔다.

이번 매장은 고객 접근성을 강화하고 구매 편의성을 높이기 위한 유통채널 확대의 일환으로 현대백화점 천호점 8층에 15평 규모로 열었다.

BYC 현대백화점 천호점에서는 란제리를 포함해 기능성웨어 ‘보디드라이’, ‘보디히트’, 유아복 ‘코코모메’, 라이프스타일웨어 ‘올데이롱’, 반려견의류 ‘개리야스’ 등 다양한 BYC 제품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.

BYC 관계자는 “인근 지역 소비자들이 BYC의 다양한 제품을 한 곳에서 편리하게 접할 수 있도록 신규 매장을 열었다”며 “앞으로도 고품질의 제품을 직접 보고 선택할 수 있는 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

◆ 오비맥주 ‘한맥’, 부산국제영화제 공식 후원

오비맥주의 프리미엄 라거 브랜드 한맥은 아시아 최대 규모의 영화 축제 '제30회 부산국제영화제'에 공식 후원사로 참여한다. 영화제 현장에서 한맥은 '일상 속 여유'를 주제로 관객·영화인 모두에게 맥주와 함께하는 여유로운 시간을 선사할 예정이다.

차오르는 거품과 부드러운 목 넘김이 특징인 한맥은 영화 감상과 같은 휴식의 순간에 잘 어울리는 맥주다. 한맥은 이번 부산국제영화제 현장에서 브랜드 부스 등 다양한 참여 이벤트 개최는 물론 주요 행사를 폭넓게 지원하며 영화와 맥주가 어우러지는 특별한 경험을 통해 영화 팬들과의 접점을 더욱 넓혀갈 예정이다.

올해 부산국제영화제는 9월 17일부터 26일까지 부산 영화의전당 일대에서 열린다. 개·폐막 리셉션, 비전의 밤 등 영화제 공식 행사에서는 한맥 생맥주를 찾아볼 수 있다. 또한 독립영화 관계자들의 교류 자리인 '와이드 앵글 파티'를 주최해 영화인의 밤을 더욱 풍성하게 만들 계획이다.

한맥 브랜드 부스도 9월 18일부터 25일까지 영화의전당 두레라움 광장에서 운영된다. 현장에서는 한맥 생맥주 판매와 함께, 한맥 공식 SNS 계정을 팔로우한 방문객에게 최근 출시 이후 긍정적인 반응을 얻고 있는 '한맥 엑스트라 크리미 생 캔' 시음 기회를 제공한다. 영화제 한정 굿즈를 증정하는 룰렛 이벤트, 휴게 라운지 공간, 이색 포토존 등도 마련된다.

9월 24일에는 부산국제영화제 대표 섹션인 '오픈 시네마' 야외극장에서도 한맥 이벤트 부스를 만날 수 있다. 현장에서는 방문객 참여형 이벤트를 운영하며 보다 많은 영화 팬들과 만남을 가질 예정이다.

한맥은 영화제 개막에 앞서 한맥 생맥주를 판매하는 업소에서 '부산국제영화제 패키지 프로모션'을 진행 중이다. 한맥 생맥주 3잔 주문 시 즉석에서 당첨 여부를 확인할 수 있는 스크래치 카드를 제공하며, 1등에게는 2인 기준 교통·숙박·티켓이 모두 포함된 부산국제영화제 관람 패키지를, 2등에게는 한정판 '한맥X부산국제영화제' 전용잔을 증정한다.

한맥 브랜드 매니저는 "이번 영화제를 찾은 많은 영화인과 관객들이 부드러운 한 잔의 한맥과 함께 여유로운 영화 감상의 시간을 갖길 바란다"고 말했다.

◆ 페르노리카 코리아, '키아프 서울 2025'서 초한정 컬렉터블 공개

페르노리카 코리아는 프레스티지·VIP 전용 플랫폼 '르서클'(LeCercle)이 '키아프 서울 2025'(KIAF SEOUL 2025)' 참가한다.

오는 9월 3일부터 7일까지 서울 코엑스에서 열리는 '키아프 서울'은 국내 최대 아트페어로 올해는 '공진'(Resonance)을 주제로 국내외 문화예술 기관과 협업해 미술시장 저변을 확대하고, 도시 전역에서 예술과 대중이 만나는 축제의 장을 선보인다.

페르노리카 코리아는 ‘아티스트 컬렉션 (Artist’s Collection)’이라는 주제로 예술에 조예가 깊은 국내 아트 팬들을 위해 예술적 경지에 이른 초프리미엄 한정판 주류 컬렉션을 한자리에 모아 선보인다.

글로벌 아티스트와의 협업으로 탄생한 초한정판 작품과 함께, 브랜드 헤리티지와 예술적 영감을 담은 로얄살루트(Royal Salute) 컬렉션을 비롯한 프레스티지 주류 작품을 공개한다. 특히, 시간의 가치와 장인정신을 품은 최고급 위스키와 샴페인에 예술적 창의성과 담대함을 더한 초한정 제품을 통해 아트 팬들에게 색다른 감동과 영감을 전할 예정이다.

주요 전시작은 ▲로열 살루트 62건 살루트(Royal Salute 62 Gun Salute) ▲로열 살루트 하우스 오브 퀸(Royal Salute House of Quinn by Richard Quinn) ▲더 글렌리벳 55년(The Glenlivet 55YO) ▲더 글렌리벳 40년(The Glenlivet 40YO) ▲페리에 주에 벨에포크 오드 아 라 뇌튀르 리벨룰(Perrier-Jouët Ode à la Nature Libellule by Atelier Montex) 등이다.

관람객들은 키아프 서울 현장 내 그랜드 볼륨과 VIP 라운지에 마련된 페르노리카 코리아 부스에서 이들 작품을 감상하고, 제품 구매까지 가능하다.

김경연 페르노리카 코리아 럭셔리 & 프레스티지 비즈니스 총괄 전무는 "이번 키아프 2025에서는 세계적인 예술가들과의 협업을 통해 완성된 초한정판과 로열 살루트 컬렉션을 선보이며 아트 팬들에게 한층 풍성하고 특별한 예술적 경험을 선사할 것으로 기대한다"고 말했다.

‘아트 르서클(Art LeCercle)’은 2023년 9월 론칭 이후, 예술과 주류가 공유하는 시간·장인정신·창의성을 주제로 다섯 차례 프라이빗 전시를 멤버십 전용으로 선보이며 컬렉터들의 뜨거운 호응을 얻었다. 미구엘 슈발리에, 장-자크 젤바트, 페르난도 라포세 등 세계적 아티스트와의 협업을 이어온 아트 르서클은, 다섯 번째 전시에서 김지희 작가의 로얄살루트 55년 타임 시리즈를 공개했다. 아트 르서클은 단순한 전시를 넘어 예술과 주류 콜렉터 모두에게 새로운 영감을 제공하는 플랫폼으로 자리매김했다.

◆ 아영FBC, KBO 한화 이글스 한정 패키지 출시

종합주류기업 아영FBC는 미국 캘리포니아 프리미엄 와인 브랜드 더 페데럴리스트와 협업해 KBO 구단 한화 이글스 한정판 콜라보레이션 패키지를 출시한다.

이번 협업은 두 브랜드 모두 독수리를 상징으로 삼고 있다는 공통점에서 출발했다. 아영FBC는 더 페데럴리스트 와인의 자유와 개척정신을 담은 미국적 아이덴티티와 한화 이글스의 투혼과 열정의 구단 정신을 패키지에 담았다. 오렌지(홈), 네이비(원정) 컬러를 입힌 원통 케이스와 전용 쇼핑백에는 한화 이글스 구단 로고와 창단 40주년 기념 로고를 함께 새겼다.

패키지는 두 가지 와인으로 구성된다. ‘더 페데럴리스트 샤르도네 패키지’는 상큼한 산미와 풍부한 과실 향이 매력적인 샤르도네에 구단의 상징색인 오렌지를 입힌 원통형 케이스와 전용 쇼핑백을 더해 홈 유니폼을 연상시키는 디자인으로 완성됐다. 잘익은 사과, 감귤, 배와 같은 풍부한 과일향의 아로마가 감돌며 와인 자체만으로도 깊은 바디감을 느낄 수 있다. ‘더 페데럴리스트 버번 배럴 카베르네 소비뇽 패키지’는 로다이 지역 포도로 만든 카베르네 소비뇽을 미국산 버번 위스키 배럴에서 숙성해 강렬한 구조감과 스파이시한 풍미를 더했다. 오크에서 비롯된 은은한 단맛이 균형을 잡아주고 신선하고 활기찬 산미가 더해져 세련된 구조감을 완성시켜준다. 해당 패키지는 원정 유니폼 컬러인 네이비 케이스와 쇼핑백에 담겨 팀의 원정 이미지를 상징적으로 표현했다.

패키지는 이날 낮 12시부터 GS25 일부 매장에서 총 250병 한정 수량으로 판매된다. GS25 타임월드점에서는 샤르도네와 카베르네 소비뇽 각각 100병씩, 꿈돌이점에서는 각 25병씩 준비된다. 다음달 1일부터는 GS25 온라인 앱 ‘우리동네GS’의 스마트오더를 통해서도 만나볼 수 있다.

아영FBC 관계자는 “단순히 한정 패키지를 선보이는 것을 넘어 스포츠 팬덤과 와인 애호가 모두에게 새로운 경험적 가치를 전달하고자 기획했다"며 "와인 소비자들에게는 브랜드의 정체성과 스토리를 한층 풍성하게 전달하는 매개체가 될 것”이라고 말했다.

◆ 국순당여주명주, 추석 맞아 ‘고구마 증류소주 려’ 알리기 나서

‘농업법인 국순당여주명주㈜’는 추석 선물세트 시장을 겨냥, 국내에는 드문 고구마증류소주 및 장기 숙성 증류소주 ‘려 2013 本’ 선물세트를 알리는 다양한 온오프라인 활동을 전개한다.

대형마트에서는 고구마증류소주 려 브랜드 소개 및 시음 행사를 진행한다. 추석 전까지 소비자 방문이 많은 주말 기간 하나로마트 주요 매장을 중심으로 고구마증류소주 려를 알리는 행사를 진행한다. 시음 등 경험을 통해 자연스럽게 선물세트에 대한 관심으로 유도한다는 전략이다.

추석 명절을 앞두고 개최되는 ‘서울국제주류&와인페스티벌 마곡’에 참가해 새로운 것에 관심이 많은 MZ관람객을 대상으로 고구마증류소주 및 장기숙성 전통 증류소주의 맛과 멋을 알리기에 나선다. ‘려 2013 本’을 중심으로 부스를 디자인하는 등 장기숙성 증류소주를 집중 소개한다. 이번 행사는 9월 25일부터 27일까지 개최되며, 코엑스 마곡에서 개최되는 첫 주류페스티벌로 홍대 등에서 접근성이 쉬워 MZ방문객이 많을 것으로 기대된다.

온라인을 활용한 제품 알리기에도 적극 나선다. 라이브커머스와 주류 유튜버 협업 등 새로운 채널에서 고구마증류소주 려 브랜드를 통해 고구마증류소주의 특성과 옹기숙성, 장기숙성 등을 소개, 국내 전통 증류소주에 대한 이해도 증진과 시장 확대를 꾀한다.

이 외에도 국순당여주명주 공식 홈페이지 및 네이버 스마트스토어 기존 고객을 대상으로 명절 이벤트를 진행해 추석 민속명절 분위기를 고양할 계획이다.

농업법인 ‘국순당여주명주’는 전통주 기업 국순당과 여주 고구마 농가가 공동 출자하여 설립한 농업법인이다.

‘고구마증류소주 려’는 옛 문헌에서 찾아낸 감저(고구마의 옛 이름)소주 제법을 기반으로 개발했다. 고구마로 유명한 여주 지역의 수확 직후 7일 이내의 엄선한 고구마와 남한강 유역의 맑고 깨끗한 물, 국순당이 직접 키운 누룩만으로 다른 첨가물 없이 빚는다. 100% 여주산 고구마의 향긋함과 상압증류와 옹기 숙성으로 더 깊고 풍부한 풍미를 갖췄다. 2022년 대한민국 우리술 품평회에서 증류주 부문 대상, 2024 대한민국 우리술 품평회 우수상을 받은 제품이다.

‘려 2013 本’은 여주산 고구마와 쌀을 증류한 후 10년 동안 숙성하고 비냉각여과 방식을 적용해 전통 증류소주의 섬세한 풍미를 최대한 그대로 살렸다. 지난해 4월에 숙성 10년을 맞아 한정품으로 선보여 완판됐으며, 숙성 중인 원액의 양을 고려해 추가 판매를 진행 중이다.

국순당여주명주 관계자는 “민속명절 추석 선물은 우리 농산물로 우리 땅에서 빚은 전통주가 선물의 품격을 담아 제격이다”라며 “옛 문헌에서 찾아낸 감저소주 제법으로 여주산 고구마로 빚어 섬세하며 부드러운 맛과 향을 갖춘 고구마증류소주 려를 명절 선물로 추천한다”라고 소개했다.

◆ 뷰티 플랫폼 '와이레스' GS샵과 단독 프로모션 진행

글로벌 뷰티 플랫폼 '와이레스(YLESS)'가 GS샵과 손잡고, 스킨케어 브랜드 ‘아방쥔’의 베스트셀러 제품을 특별한 구성과 가격에 선보이는 단독 프로모션을 진행한다. 아방쥔은 진보된 젊음이라는 의미를 담아 지난 3월 론칭한 브랜드로, 명품 뷰티 브랜드에서 영감을 받아 품질은 높이고 가격은 낮춘 와이레스의 대표적인 ‘듀프’ 라인이다.

행사는 오는 9월 3일까지 진행되며, 행사 기간 중 아방쥔 4종 세트 상품을 정상가 대비 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 9월 3일 오후 7시부터 1시간 동안 진행되는 GS샵 모바일 라이브 방송 중에는 60% 할인 혜택이 제공되며, 특별 세트 구매 고객 전원에게는 6만원 상당의 고급 향수가 사은품으로 증정된다.

GS샵에서 선보이는 아방쥔 세트 상품은 GS샵 고객 특성을 고려해 안티에이징 스킨케어 제품들로 구성됐다. ▲해조류 추출물이 함유된 토너·세럼·크림 3종 ▲동백의 강인한 생명력을 담은 윈터 까멜리아 라인 3종 ▲탄력과 광채를 위한 임페리얼 라인 3종 ▲프리&프로바이오틱스 복합체를 함유해 피부에 자리 잡은 노화 징후를 개선하는 데 도움 주는 아이크림과 세럼 2종까지, 총 4가지 세트가 마련됐다.

와이레스 관계자는 “자사 앱과 서울 북촌 오프라인 스토어에서만 만나볼 수 있었던 제품들을 더 많은 고객들에게 소개하고자 이번 프로모션을 기획했다”라며 “GS샵과의 협업을 통해 고객 접점을 확대하고, 새로운 고객들이 와이레스의 우수한 제품력을 경험할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

GS샵 관계자는 “혁신적인 국내 인디 뷰티 브랜드의 성장을 지원한다는 GS샵의 방향성과, 고객들에게 새로운 브랜드를 합리적인 혜택으로 소개한다는 취지가 맞아 이번 제휴를 추진하게 됐다”고 전했다.

◆ 스킨1004, 수분 및 다크 스팟 관리하는 앰플 패드 2종 출시

원료주의 스킨케어 브랜드 스킨1004(스킨천사)가 수분 및 다크 스팟 관리를 위한 앰플 패드 2종을 출시했다.

‘마다가스카르 센텔라 히알루-시카 젤리핏 앰플 패드’는 수분을 머금은 워터 겔링 원단을 적용해 시간이 지나도 쉽게 마르지 않는 것이 특징이다. 하이드로겔 마스크팩의 장점을 담은 도톰한 패드가 앰플을 풍부하게 머금어 피부에 유효 성분과 깊은 보습감을 전달한다. 마이크로 캡슐레이션 공법이 적용된 8종 히알루론산과 엑토인, 세라마이드 등 보습 특화 성분을 함유해 피부 속 20층까지 보습과 수분 함량 개선에 도움을 준다.

쿨링 진정 성분과 청량한 수분감이 달아오른 피부 온도를 최대 5.5도 낮추며, 외부 자극으로 손상된 피부 진정을 도와준다. 또한 PHA, 나이아신아마이드가 각질과 피부 톤을 정돈해 피부 윤기 및 메이크업 밀착력을 개선해 준다.

‘마다가스카르 센텔라 톤 브라이트닝 다크 스팟 앰플 패드’는 4주 사용 후 피부 밝기와 윤기 개선 효과를 경험할 수 있다. 나이아신아마이드를 5% 함유해 칙칙한 피부 톤을 케어하고, 순수 비타민C와 비타민C 유도체가 생기 있는 피부로 가꿔준다. 산뜻하게 스며드는 워터리한 제형이 피부에 부드럽게 밀착돼 균일한 톤 케어를 돕는다.

여기에 브라이트닝 특허 성분인 ‘마데화이트™’와 코직애씨드가 피부 겉은 물론 속기미까지 개선해 강력한 브라이트닝 효과를 선사한다. 또한 트러블 흔적 케어에 특화된 글루타치온과 페룰릭애씨드를 함유해 색소 침착 개선에 도움을 준다.

곽인승 크레이버 CIO 겸 스킨1004 브랜드 부문 대표는 “최근 글로벌 스킨패드 시장이 빠르게 성장함에 따라 수분 진정과 잡티, 미백 케어에 효과적인 고기능성 앰플 패드 2종을 새롭게 선보인다”며 “앞으로도 소비자 니즈를 반영한 다양한 제품으로 K스킨케어 트렌드를 선도해 나가겠다”고 밝혔다.