장동혁, 현충원 참배…“자유·번영 대한민국 반드시 지켜낼 것”

“지금 대한민국의 헌법 질서가 무너져”

“국민의힘이 해야 할 일을 하겠다”

국민의힘 장동혁 대표는 27일 국립서울현충원 참배로 첫 공식 일정을 시작했다.

장동혁 국민의힘 신임 대표가 27일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 참배를 마친 뒤 방명록을 작성하고 있다. 뉴시스

이날 현충원 참배에는 장 대표와 송언석 원내대표, 김은혜 원내정책수석, 유상범 원내수석부대표, 박성훈·최은석 수석대변인, 신동욱·우재준·김민수·김재원 최고위원 등이 함께했다.

장 대표는 헌화 및 분향을 한 뒤 방명록에 “정도직진. 자유와 번영의 대한민국. 반드시 지켜내겠습니다”라고 적었다.

장동혁 국민의힘 신임 대표가 27일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 참배를 마친 뒤 '정도직진, 자유와 번영의 대한민국. 반드시 지켜내겠습니다'고 방명록을 남겼다. 공동취재

장 대표는 현충원 참배 후 기자들과 만나 “지금 대한민국의 헌법 질서가 무너져 내리고 있고 자유민주주의가 위협받고 있다”며 “피와 눈물로 지켜온 이 대한민국의 자유와 번영을 지켜내겠다는 마음을 담아 현충원을 참배했다”고 말했다.

그는 일각에서 제기되는 친한(친한동훈)계 분당설에 대해 “정가에서 떠도는 이런저런 얘기에는 관심을 두지 않고 지금 국민의힘이 해야 할 일을 하겠다”고 했다.

당 대표 선거에서 맞붙은 조경태 의원이 자신을 겨냥해 갈등을 조장하고 분열을 야기한다고 비판한 데 대해서는 "일일이 대응할 필요는 없다고 생각한다"면서도 “적절한 결단이 필요한 시점이라면 제가 할 수 있는 결단을 하겠다”고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 신임 대표와 당 지도부가 27일 오전 서울 동작구 국립서울현충원 현충탑으로 참배를 위해 이동하고 있다. 공동취재

이날 오후 예정된 우상호 정무수석과의 만남에 대해서는 “관례에 따라 야당 당 대표가 새로 선출됐으니 오는 자리로 안다”며 “그 자리에서 지금 이재명 정부가 보여주는 여러 잘못된 모습에 대해 드릴 말씀은 드리도록 하겠다”고 말했다.