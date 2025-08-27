밥 못 먹고 침 많이 흘리는 아이 ‘이것’ 조심…여름철 환자 수 18배 늘었다 [건강+]

수족구병 환자 수 3개월만 18배 증가

봄~가을철 발생…“유행 계속될 듯”

증상 발생시 어린이집 등 등원 자제

먹는 양 심하게 감소하면 입원해야

수족구병 관련 사진. 게티이미지뱅크

덥고 습한 날씨가 지속되면서 영유아를 중심으로 손과 발, 입에 물집이 생기는 수족구병이 유행하고 있는 가운데, 환자 수가 3개월 새 18배 가까이 증가한 것으로 나타났다.

27일 질병관리청에 따르면 올해 33주차(8월 10~16일) 수족구병 의심 환자는 외래환자 1000명당 26.7명으로, 1주 전(22.1명)보다 많아졌다. 지난 5월 말(21주·1.5명)과 비교하면 17.8배 늘었다.

연령별로는 영유아 환자 수가 많았다. 0~6세에서는 1000명당 36.4명꼴로 수족구병 증상 환자가 보고됐다.

질병청은 통상 봄에서 가을 사이에 주로 발생하는 수족구병의 특성을 고려할 때 당분간 유행이 계속될 것으로 보고 있다.

수족구병은 장바이러스(엔테로바이러스)로 인해 발생하는 급성 바이러스성 질환이다. 환자의 대변, 침, 가래, 콧물 등 분비물과 직접 접촉하거나 분비물로 오염된 물건 등을 만질 때 전파된다.

주로 4세 이하의 소아에게서 발생하기 때문에 어린이 보육시설에서 유행하기 쉽다.

손과 발, 입안에 수포성 발진이 나타나는 것이 특징으로, 통증이나 가려움증 등 다른 증상은 없으나 대부분 고열이 동반된다. 해열제에 잘 반응하지 않는 경우도 있으며, 고열이 심하면 열성 경련까지 발생할 수도 있다. 이밖에 무력감, 식욕 감소, 설사, 구토 등이 동반될 수 있다.

대부분 7~10일이 지나면 자연적으로 낫지만, 드물게 뇌수막염이나 뇌염, 마비증상 등 합병증이 나타날 수 있어 의심 증상이 나타날 경우 진료를 받는 게 좋다. 수족구병 백신은 따로 없다.

환아가 영아기보다 어릴 경우 음식을 먹지 못하고 침을 삼키지 못해 많은 침을 흘리기도 한다. 때문에 △6개월 미만의 영아 △수분을 충분히 섭취하지 못하는 경우 △2일 이상의 발열 등 증상이 심한 경우에는 반드시 의료기관의 진료를 받아야 한다.

수족구병 예방을 위해서는 손 씻기 등 개인위생 수칙을 잘 지켜야 한다. 광주 북구청 제공

전문가들은 아이가 아파하더라도 물을 조금씩 자주 먹여야 하며, 먹는 양이 심하게 감소할 경우 병원에 입원해 정맥으로 수액을 충분히 공급해 탈수 현상을 예방해야 한다고 조언한다.

수족구병 예방을 위해서는 손 씻기 등 개인위생 수칙을 잘 지켜야 한다.

어린이집, 유치원 등에서 전파되기 때문에 증상이 발생하면 등원을 자제하고, 시설 내 장난감, 놀이기구, 문손잡이 등을 철저하게 소독해야 한다.

수족구병 환자인 경우 어린이집 등원과 외출을 자제해 다른 사람과 접촉을 피하는 것도 중요하다.

임승관 질병청장은 “수족구병 예방을 위해서 손씻기 및 철저한 환경관리 등 예방수칙을 준수하는 것이 중요하다”며 “영유아 보육시설에서는 수족구병에 걸린 경우 완전히 회복한 후 등원할 수 있도록 안내해 줄 것”을 당부했다.