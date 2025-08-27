자사몰 성공하려면…‘특화 제품·혜택+마케팅’을 고민하라 [브랜드 커머스 시대]

많은 중소상공인들이 대형 유통 플랫폼에서 첫 판매를 시작하지만, 치솟는 광고비와 높은 수수료, 치열한 경쟁 속에서 금세 한계에 부딪힙니다. 하지만 누구도 이들에게 ‘그다음 단계’의 길을 말해주지 않습니다. 플랫폼 커머스의 한계가 분명해진 지금, 자사몰을 중심으로 독립적이고 주도적으로 브랜드를 키우려는 움직임은 ‘브랜드 커머스’라는 거대한 흐름으로 이어지고 있습니다. [브랜드 커머스 시대]는 이 변화의 중심에서, 브랜드가 놓치지 말아야 할 인사이트를 전하는 전문가 기고 시리즈입니다.

▲곽태영 마케팅 칼럼니스트

이커머스 시장은 빠르게 재편되고 있다. 쿠팡과 네이버가 양강 구도를 굳혔지만, 유튜브 쇼핑·챗GPT 기반 탐색형 쇼핑 등 새로운 구매 맥락이 등장하면서, 이제는 단순한 가격·속도 경쟁을 넘어 고객 경험 전체가 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다.

이런 환경에서 브랜드 전용 쇼핑몰인 ‘자사몰’의 가치가 다시 주목받고 있다. 쿠팡이나 네이버 같은 플랫폼은 판매 채널로는 유리하지만, 높은 수수료·고객 데이터 비공개·브랜드 인식 희석이라는 구조적 한계가 있다. 반면 자사몰은 독립적인 UI/UX와 고객 데이터 활용이 가능해 고객관계관리(CRM) 마케팅에 강점을 지니며, 최근 그 중요성이 한층 커지고 있다. 그러나 단순히 자사몰을 구축하는 것만으로는 성과를 기대하기 어렵다. 운영 전략이 뒷받침되지 않으면 오히려 플랫폼보다 불리한 위치에 놓일 수도 있다.

그렇다면 자사몰을 잘 운영하려면 어떻게 해야 할까? 실제 마케팅 에이전시 운영을 통해 경험한 고객사 성공사례를 토대로 몇 가지 운영 노하우를 정리해본다.

(1) 자사몰만의 독립적인 제품 구성이 필요하다

동일한 제품을 쿠팡, 네이버, 자사몰에서 모두 판매한다면, 고객은 쿠팡의 저렴한 가격이나 네이버의 포인트 혜택을 선택할 가능성이 높다. 자사몰에서만 구매해야 할 이유가 부족한 것이다. 따라서 자사몰은 멀티채널 중 하나가 아니라, 전용·특화 제품을 제공하는 독자적 판매 플랫폼으로 자리 잡아야 한다.

(2) 자사몰 전용 혜택을 제공하라

쿠팡은 몇 초 만에 결제가 가능하고, 네이버는 자동 로그인으로 구매 접근성이 높다. 반면 자사몰은 회원가입부터 결제까지 과정이 번거롭다. 어렵게 유입된 고객을 그냥 돌려보내지 않으려면, 첫 구매 쿠폰·한정 1+1 혜택·사은품 제공 같은 매력적인 경험을 설계해야 한다. 특히 브랜드 앱에서 자주 활용되는 전용 혜택 사례는 좋은 벤치마킹 포인트가 된다.

(3) CRM 마케팅은 생각보다 더 중요하다

국내 경제활동 인구는 매년 줄어들고 있다. 신규 고객 확보만큼 중요한 것이 기존 고객과의 관계 관리다. CRM은 단순히 문자·이메일로 광고 메시지를 보내는 일이 아니라, 고객의 여정을 세심히 관리하는 것이다. 예컨대 배송 완료 후 사용 만족도를 확인하고, 반품 고객의 불편을 파악하며, 장기간 구매나 방문이 없는 고객에게 맞춤 인사와 혜택을 제공하는 것까지 모두 CRM의 영역이다.

이처럼 자사몰은 만들기만 한다고 성공하는 것이 아니다. 제대로 운영하기 위해서는 생각보다 많은 고민과 기획이 필요하다. 하지만 꾸준히 운영하며 시행착오를 거듭하면, 자사몰의 성장은 결코 막연하거나 불가능한 과제가 아니다.

▲불스원의 공식 자사몰 ‘불스원몰’은 광고와 웹진 등을 통한 고객 유입 채널 다각화와 고객분석 마케팅으로 성장한 사례다.

필자가 운영하는 서스테이너블 컨설팅과 3년 넘게 함께한 고객사 ‘불스원몰’의 사례는 이를 잘 보여준다. ‘불스원샷’으로 유명한 불스원의 공식 자사몰이지만, 처음부터 성과가 뚜렷했던 것은 아니다. 성장 궤도에 오르기까지 적지 않은 시간과 투자가 필요했다. 이 과정을 집약하면 크게 세 가지 노하우로 정리할 수 있다.

(1) 고객 유입 채널 다각화

자사몰 고객 유치를 위해 흔히 검색광고·배너광고 등 유료 광고에 의존한다. 하지만 광고를 줄이거나 중단하면 매출도 곧바로 제자리로 돌아온다. 불스원몰은 광고 외에도 블로그·웹진 콘텐츠를 통한 검색 엔진 최적화(SEO), 포털 검색 유입, 브랜드와 결이 맞는 유튜버와의 협업을 적극 활용했다. 그 결과 자연 유입 비중이 늘어나며, 고객이 ‘알아서 찾아오는 자사몰’로 자리 잡을 수 있었다.

(2) 유입 고객 패턴 분석

구글 애널리틱스(GA4) 등과 같은 분석 솔루션을 활용하면 단순 유입 데이터뿐 아니라 고객의 행동 패턴을 추적할 수 있다. 불스원몰은 자사몰 어드민이 제공하는 핵심 비즈니스 데이터(방문, 회원가입, 주문)와 GA4 주문 데이터를 결합해 이탈 경로, 구매 연관도, 고객 가치 등을 정밀하게 분석했다. 이를 기반으로 개선 포인트를 점진적으로 확인하며 자사몰 운영의 정밀도를 높였다.

(3) CRM 마케팅에 집중

CRM 마케팅은 크게 두 가지다. 자사몰 안에서 고객의 구매 과정을 돕는 온사이트 CRM, 자사몰 밖에서 관계를 이어가는 아웃바운드 CRM. 불스원몰은 방문 고객에게 AI 솔루션과 상담원을 병행해 정보 탐색을 지원했고, 회원가입 고객에게는 카카오톡 플러스친구·문자·이메일 등 다양한 채널을 통해 정보성 콘텐츠와 프로모션 소식을 전했다. 이후 어떤 메시지와 혜택에 고객이 반응하는지를 꼼꼼히 분석해 개선을 반복하며 충성 고객 비중을 확대했다.

이렇게 자사몰 성장을 위해 꾸준히 노력한 결과, 많은 브랜드가 쿠팡이나 네이버에 매출이 집중되는 것과 달리 불스원몰은 자사몰·쿠팡·네이버가 함께 성장하는 성과를 얻었다. 자사몰이 단순한 판매 창구를 넘어 브랜드 커머스를 실현하는 핵심 무대로 기능한 것이다. 중요한 점은, 불스원처럼 자사몰을 끈질기게 붙들고 개선한 브랜드만이 장기 성과를 만들어낼 수 있다는 사실이다.

과거에는 대기업만이 CRM 자동화, 고객 데이터 분석 같은 역량을 투자로 축적할 수 있었지만, 이제는 아임웹 같은 자사몰 솔루션을 통해 중소·스타트업도 동일한 무기를 빠르게 활용할 수 있는 환경이 마련됐다. 자사몰은 더는 보조적 판매 채널이 아니라, 플랫폼 종속 구조 속에서 브랜드가 주도적으로 성장과 독립을 설계할 수 있는 전략 자산으로 자리 잡고 있다.

많은 스몰 브랜드들이 자사몰을 활용해 독립적인 운영과 마케팅으로 충성 고객을 만들어가는 것도 같은 맥락이다. 자사몰은 브랜드의 단기 성과용 창구가 아니라, 지속 가능한 성장을 가능하게 하는 인프라다. 이 글이 자사몰 운영을 고민하는 브랜드들에게 실질적인 방향성을 제공하길 바란다.