한진관광, 아이슬란드부터 뉴욕까지 26일간 떠나는 이색 크루즈 여행 출시

유럽 감성이 물씬 풍기는 퀘벡 전경과 기항 중인 크루즈선 (제공=한진관광)

한진관광이 상상 속 풍경을 현실에서 체험할 수 있는 프리미엄 크루즈 여행 상품을 출시했다. 이번 일정은 영국 런던에서 승선해 스코틀랜드 러윅, 아이슬란드, 캐나다, 미국 뉴욕을 거치는 총 26일간의 여정으로, 2026년 7월 3일 단 한 차례 출발한다.

이번 크루즈 여행은 미국 프리미엄 선사인 ‘프린세스 크라운호’를 통해 진행된다. 19층 규모의 크라운호에는 공연장, 영화관, 수영장과 자쿠지, 정찬식당과 라운지바 등 다양한 편의시설이 마련돼 있다. 갑판 위에서 맞이하는 아침과 석양, 끝없이 펼쳐지는 항로가 여행의 낭만을 더하며, 전문 인솔자가 동행해 보다 편안한 여행을 지원한다.

특히 이번 일정은 인기 드라마·문학 속 배경지들을 직접 방문할 수 있는 점이 특징이다. 스코틀랜드 셰틀랜드 제도의 러윅에서 시작해, 아이슬란드의 레이캬비크와 그룬다르피외르뒤르, 이사피외르뒤르에서 빙하와 피오르드의 장대한 풍광을 감상한다. 이어 캐나다에서는 샬럿타운, 세인트 존, 코너브룩, 뷰포트, 퀘벡 등 개성 있는 도시들을 방문한다. 특히 퀘벡에서는 ‘도깨비’ 촬영지로 유명한 페어몬트 샤토 프롱트낙 호텔 체험 일정이 포함돼 있어 기대를 모은다. 또한 타이타닉 희생자 추모지로 잘 알려진 핼리팩스, 그리고 뉴욕에서는 자유의 여신상과 타임스퀘어 등 세계적 랜드마크를 만날 수 있다.

이번 상품에는 약 300만 원 상당의 프리미어 요금 패키지가 포함돼 있으며, 크루즈 내 무제한 와이파이, 프리미엄 주류·음료 패키지, 스페셜티 레스토랑, 쥬스바 등 다양한 혜택이 제공된다. 추가로 1인당 200만 원 할인과 약 350만 원 상당의 발코니 객실 업그레이드가 제공되며, 선착순 예약자 6명에게는 퀘벡 기항지 관광 2일권이 무료로 제공된다.

한진관광 관계자는 “대서양을 가로지르는 특별한 여정을 통해 평생 기억에 남을 순간을 제공하고자 했다”며 “자연과 도시의 다채로운 풍경 속에서 여행의 낭만과 활력을 동시에 느낄 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 한진관광은 이번 상품 외에도 아시아·인도양·아프리카를 탐험하는 43일 반 세계일주 크루즈와 북유럽·북극을 여행하는 18일 크루즈 상품을 선보이고 있으며, 다양한 프로모션과 패키지를 통해 선택의 폭을 넓히고 있다.