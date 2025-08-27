[속보] 한미정상회담 무사히 마친 李대통령 한국行…국민 53.1% ‘긍정’ 평가

이재명 대통령이 26일(현지시간) 오후 첫 한미 정상회담을 포함해 방일·방미 일정을 마치고 미국 필라델피아에서 귀국길에 올랐다.

이 대통령과 부인 김혜경 여사는 이날 귀국을 위해 오후 9시6분쯤 필라델피아 공항에서 대통령 전용기인 공군 1호기에 탑승했다.

미국 순방 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일(현지 시간) 필라델피아 국제공항에서 공군1호기에 탑승해 인사하고 있다. 필라델피아=뉴시스

우리 측에선 강경화 주미대사 내정자와 이준호 미국대사대리, 이상호 주뉴욕총영사대리 등이 공항으로 나와 환송했다. 이 대통령은 배웅을 나온 환송단과 한 명씩 악수를 나누며 감사 인사를 전했다.

이 대통령은 지난 23일 일본 도쿄에서 한일 정상회담을 한 후 다음 날 미국으로 건너가 25일 워싱턴DC 백악관에서 한미 정상회담을 열었다.

한일 정상회담은 지난 6월 캐나다에서 열린 주요7개국(G7) 정상회의를 계기로 성사된 회담에 이어 2개월 만에 다시 열렸다. 양국 정상은 회담에서 미래지향적 한일 관계 구축에 뜻을 모으며 17년 만에 공동발표문을 채택했다.

이 대통령은 25일에는 취임 82일 만에 도널드 트럼프 미국 대통령과 첫 정상회담을 했다. 두 정상은 한미동맹을 재확인하면서 조선업을 중심으로 경제·산업 협력을 강화하고, 북한과의 대화 중요성 등에 대해 공감대를 이뤘다. 이 대통령은 첫 한미 정상회담에서 트럼프 대통령의 관심사에 집중하며 신뢰를 쌓는데 집중했다.

이 대통령은 26일 필라델피아로 이동해 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트’의 최전선 기지인 한화 필리조선소도 시찰했다. 관세 협상의 지렛대가 된 한미 조선업 협력의 상징적인 장소를 방문한 것이다.

이 대통령은 28일 새벽 성남 서울공항에 도착하면서 3박 6일간의 방일·방미 순방을 마무리한다.

한편 국민 절반 이상은 한미 정상회담을 긍정 평가한다는 여론조사 결과가 같은 날 나왔다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 전날 전국 만 18세 이상 남녀 507명을 대상으로 실시한 조사 결과에 따르면, 전체 응답자 53.1%가 한미정상회담을 긍정적으로 평가했다. 구체적으로 ‘매우 잘했다’는 응답은 37.6%, ‘잘한 편’이라는 응답은 15.6%이었다. 부정 평가 비율은 41.5%(매우 잘못했음 27.9%·잘못한 편 13.6%)였으며, ‘잘 모른다’는 답변은 5.4%였다.

이번 조사는 무선 100% 무작위 생성 표집 틀을 통한 임의 전화걸기(RDD) 자동응답조사 방식으로 실시됐다. 응답률은 5.3%다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.