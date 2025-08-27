은행 주담대 금리 두달째 상승…"가산금리↑·우대금리↓ 영향"

7월 평균 3.96%, 0.03%p↑…신용대출 비중축소에 전체 가계대출은 0.01%p↓

예금금리 2.51%, 0.04%p↓ 열달 연속 하락…예대금리차 0.01%p 확대

대출 가산금리 인상과 우대금리 축소 등의 영향으로 지난달 은행권 주택담보대출 금리가 두 달 연속 올랐다.



한국은행이 27일 발표한 '금융기관 가중평균 금리' 통계에 따르면 예금은행의 7월 가계대출 금리(신규취급액 기준)는 연 4.20%로 전월(4.21%)보다 0.01%포인트(p) 낮아졌다. 여덟 달째 내림세다.

사진=뉴스1

하지만 세부적으로 가계대출 가운데 주택담보대출은 3.93%에서 3.96%로 0.03%p, 일반 신용대출도 5.03%에서 5.34%로 0.31%p 올랐다.



김민수 한은 금융통계팀장은 "지난달 은행채 5년물 등 지표 금리는 대체로 보합세였지만, 일부 은행이 5∼6월 대출 가산금리를 인상하고 우대금리를 축소한 영향이 1∼3개월 시차를 두고 나타나면서 평균 주택담보대출 금리가 올랐다"며 "신용대출은 6·27 대책 이후 상대적으로 낮은 금리를 적용받는 고신용 대출자의 신규대출이 줄면서 평균이 높아졌다"고 설명했다.



아울러 "주택담보·신용대출 금리가 올랐는데도 전체 가계대출 금리가 내린 것은 상대적으로 금리 수준이 높은 일반 신용대출의 비중이 축소됐기 때문"이라고 덧붙였다.



가계대출 금리 전망과 관련해서는 "이달 들어 26일까지 은행채 5년물 평균 금리는 7월보다 소폭 내린 상태"라며 "(시장금리 추이로 미뤄) 8월 주택담보대출 금리에 하락 압력이 있겠지만, 가산금리 인상 등이 대출 실행까지 시차를 두고 영향을 미칠 수 있는 만큼 더 지켜봐야 한다"고 답했다.



그는 "6·27 대책 이후 가산금리 인상은 일부 소수 은행에서 소폭에 그쳤다"고 부연했다.

자료=한국은행 제공

[한국은행 제공. 재판매 및 DB 금지]

7월 기업 대출 금리(4.04%)는 0.02%p 떨어져 두 달째 하락세를 유지했다. 대기업(3.99%)과 중소기업(4.08%) 대출 금리가 각 0.01%p, 0.03%p 낮아졌다.



가계와 기업을 통틀어 전체 은행권 대출금리는 한 달 새 4.09%에서 4.06%로 0.03%p 내렸다.



예금은행의 저축성 수신(예금) 금리(신규취급액 기준)도 연 2.55%에서 2.51%로 0.04%p 낮아졌다. 지난해 10월 이후 10개월 연속 하락이다.



정기예금 등 순수저축성예금 금리(2.50%)와 금융채·CD 등 시장형 금융상품 금리(2.54%)가 각 0.04%p, 0.01%p 내렸다.



은행 신규 취급액 기준 대출 금리와 저축성 수신 금리의 차이, 즉 예대금리차는 1.55%p로 0.01%p 커졌다. 예금 금리 하락 폭이 대출 금리를 웃돌았기 때문이다.



다만 신규 취급 기준이 아닌 잔액 기준 예대 금리차는 2.20%p에서 2.18%p로 0.02%p 줄었다.



은행 외 금융기관들의 예금 금리(1년 만기 정기 예금·예탁금 기준)는 신용협동조합(2.91%)과 상호금융(2.66%), 새마을금고(2.88%)에서 각 0.11%p, 0.10%p, 0.12%p 하락했다. 반대로 상호저축은행(3.02%)에서는 0.01%p 올랐다.



대출금리의 경우 신용협동조합(4.91%·+0.01%p), 상호금융(4.68%·+0.04%p), 새마을금고(4.48%·+0.15%p)에서 모두 상승했다. 유일하게 상호저축은행(9.76%·-0.33%p)만 떨어졌다.

<연합>