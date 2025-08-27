“6개월 만에 4배 폭증” 월급쟁이부자들 커뮤니티 무슨 일?

직장인 대상 실전 재테크 플랫폼 ‘월급쟁이부자들(대표 이정환)’이 커뮤니티 중심의 제품주도 성장(Product-Led Growth) 전략에 속도를 내고 있다.

27일 월급쟁이부자들에 따르면 자사 커뮤니티 내 사용자 제작 콘텐츠(UGC)는 지난 7월 기준 올 1월 대비 4배 이상 늘었다. 같은 기간 좋아요 수는 1.7배, 팔로우 관계는 1.6배가량 확대되는 등 사용자 간 상호작용도 활발해졌다.

플랫폼 개선이 성장의 밑거름이 됐다. 단순 질의응답 중심이던 교류를 넘어, 실제 경험을 공유하는 방향으로 커뮤니티 구조를 고도화한 결과다. 교육 콘텐츠와 연계된 챌린지, 게시판 카테고리 확대 등 연속적인 업데이트로 이용자들이 지식 생산자로 성장할 수 있는 기반을 마련했다.

콘텐츠 파급력도 눈에 띄게 확대됐다. 7월 기준 커뮤니티 콘텐츠 공유 수는 연초보다 1.8배 이상 증가했다. 고품질 게시글이 늘면서 사용자들이 외부로 직접 콘텐츠를 확산하는 흐름이 강화된 것이다. 전문가 칼럼 역시 활발히 운영돼 올해만 1300편 이상이 발행됐다.

향후 전략은 ‘플랫폼 생태계 확장’이다. 월급쟁이부자들은 사용자 참여를 양적 확대에 그치지 않고, 개개인에게 실질적 성장 기회를 제공하는 방향으로 커뮤니케이션 환경을 고도화할 계획이다. 관심사 기반 신규 기능 개발도 진행 중이다.

이정환 대표는 “UGC의 성장은 단순한 트래픽 지표를 넘어 새로운 성장 모델 확보를 의미한다”며 “앞으로도 고객 가치를 최우선에 두고 플랫폼 다각화와 커뮤니티 확장을 이어가겠다”고 밝혔다.