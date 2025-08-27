“인구감소·접경 지역 우선정책 포함을”… 옹진·강화군, 공정 지원 건의문 발표

인천 옹진군이 수도권이란 이유로 정부 지방우선정책에서 소외되고 있는 경인지역 인구감소 및 접경지의 공정한 지원을 촉구했다. 옹진군은 27일 국회 소통관에서 강화·연천·가평군과 함께 기자회견을 열고 이 같은 내용의 공동건의문을 발표했다.

4곳 단체장은 “수도권 내 인구감소지역도 비수도권과 동일하게 국가 정책의 우선지원 대상에 포함시켜야 한다”고 강조했다. 건의문은 △옹진·연천·가평·강화 4개 군을 모든 지방우선정책 대상 포함 △수도권이라는 이유만으로 인구감소 지역을 배제하는 불합리한 제도 개선 △국가 균형성장 정책 실질적인 위기 해소 기준으로 추진할 것 등을 요구했다.

문경복 옹진군수는 “행정구역상 수도권에 속하지만 교통·산업·생활 여건은 비수도권 농산어촌보다 열악한 서해 최북단의 섬 지역”이라며 “도서의 특수한 열악성과 접경지 희생을 고려해 국가 정책에서 역차별이 발생하지 않도록 해야 한다”고 말했다.

옹진을 포함한 4개 군은 향후 행정안전부에 이번 건의문을 공식 전달할 계획이다. 또 위기를 극복하기 위해 긴밀히 협력하고, 인구 증가 차원의 여러 정책과 사업을 적극적으로 추진하기로 했다.