트럼프가 반한 李대통령 펜, 탁현민 “기분 좋다”…왜?

“남북정상회담 이후 대통령 서명 전용 펜 만들어져”

“지지난 정부의 유산이 새 정부에 조금이라도 도움”

이번 한·미정상회담에서 이재명 대통령이 미국의 도널드 트럼프 대통령에게 서명용 펜을 즉석에서 선물해 화제가 된 가운데 청와대 의전비서관을 지낸 탁현민 국회의장 행사기획 자문관이 “문재인정부의 유산이 도움이 된 것 같아 기분이 좋다”고 밝혔다.

탁 자문관은 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “대통령의 서명 전용 펜이 만들어진 것은 남북정상회담 이후였던 것으로 기억한다”며 문재인정부에서 대통령 서명 전용 펜을 만들게 된 배경을 설명했다.

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 지켜보는 가운데 방명록을 작성하고 있다. 연합뉴스

그는 “당시 문재인 대통령이 김정은 위원장과 9·19군사합의 등에 서명을 할 때 북은 몽블랑 만년필을, 남은 네임펜을 사용하여 서명을 해 당시 의전비서관이 아주 낭패를 보았다”고 회상했다.

이어 “물론 네임펜을 선호했던 것은 문 대통령이었지만 보기에도 좋지 않았고 의전적으로 비교되어 보였다는 것이 화근이었다”며 “이후 대통령의 서명 때 전용 펜을 만들어야겠다고 생각하고 심지를 안에 넣고 대통령 휘장을 새겨넣은 나무+금속 펜을 만들어 사용했다”고 부연했다.

그는 “펜은 서명할 일이 있을 때마다 의전비서관이 하나, 부속실장이 하나를 갖고 다니다가 대통령께 드려 서명에 사용하시도록 했었다”고 말했다.

탁 자문관은 문 전 대통령이 임기 마지막 한 해 동안 사용한 펜 사진을 함께 올리며 “이 펜으로 서명한 마지막이 무엇인지는 기억이 나지 않지만, 오늘 이 대통령이 트럼프 대통령에게 선물했던 펜과 같은 디자인과 용도의 펜일 것”이라고 덧붙였다.

이어 “괜히 기분이 좋다. 지난 정부, 아니 지지난 정부의 유산이 새 정부에 조금이라도 도움이 된 것 같아서”라고 말했다.

그러면서 “펜은 문재인정부 시절 만들었고, 제가 만든 것은 아니다”라고 덧붙였다.

문재인 전 대통령이 임기 마지막 한 해 동안 사용한 서명용 펜. 탁현민 자문관 SNS 갈무리

앞서 이 대통령은 지난 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 열린 한·미정상회담 전 방명록 작성에 사용한 자신의 서명용 펜을 트럼프 대통령에게 선물했다.

트럼프 대통령은 이 대통령이 서명하는 모습을 보며 “펜은 대통령님의 것이냐”며 “좋다”를 남발했다. 또 “도로 가져가실 것이냐. 난 그 펜이 좋다. 두께가 매우 아름답다. 어디서 만든 것이냐”라며 펜에 계속 관심을 드러냈다.

그러자 이 대통령은 “한국 것”이라고 답하고 양손을 들어 가져가도 좋다는 의미의 제스처를 취했다. 트럼프 대통령이 자신이 펜을 사용해도 되느냐고 묻자 이 대통령은 “영광”이라며 “대통령이 하시는 아주 어려운 사인에 유용할 것”이라며 흔쾌히 응했다.

즉석에서 펜 선물을 받은 트럼프 대통령은 “실제로 사용하지는 않겠지만, 선물을 아주 영광스럽고 소중하게 간직하겠다”고 말했다.