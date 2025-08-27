“이 더위에 제대로 씻지도 못해요”…‘이 동네’, 제한급수에도 생활용수 ‘간당간당’ [수민이가 걱정해요]

강릉 주요 상수원 오봉저수지 저수율 16.4%까지 떨어져

영동지역 소방차 22대 동원…생활용수 공급했으나 역부족

저수율 15% 이하 시, ‘수도 75% 잠금’ 강력 제한급수 시도

극심한 가뭄에 시달리고 있는 강원 강릉지역에서 차량을 이용한 운반급수가 시작됐다. 강릉지역은 수도 계량기 50%를 잠그는 제한급수를 시행 중이다.

강릉소방서는 27일 생활용수 부족 문제를 해소하고자 동해, 삼척, 양양, 속초, 고성, 평창 등 영동지역 소방차량을 활용한 생활용수 지원에 나섰다.

강원도 강릉시 주 상수원인 오봉저수지가 바닥을 드러내고 있다. 연합뉴스

소방서는 이날 오전 8시 30분부터 소방차량 22대를 동원해 연곡정수장에서 물을 담은 후 홍제정수장으로 이동해 물을 지원했다.

하루 예상 공급 수량은 약 465t이다. 소방차량 생활용수 지원은 가뭄이 해소될 때까지 지속된다. 주요 상수원인 오봉저수지 저수율이 10% 미만 시에는 강원도 모든 소방서의 소방차량 46대가 동원돼 하루 1005t의 생활용수가 공급된다.

앞서 춘천시도 지난 25일 생활용수 급수차 10대로 176t의 물을 긴급 지원했다. 이상현 강릉소방서장은 "시민 안전과 생활에 불편을 주지 않도록 최선을 다하겠다"며 "시민 여러분께서도 자발적인 절수에 적극 동참해주길 바란다"고 말했다.

그러나 시민들의 대대적인 절수운동에도 생활용수 사용량은 크게 줄지 않고 있다.

극심한 가뭄에 시달리는 강릉 상수원. 연합뉴스

강릉시에 따르면 오봉저수지를 통한 생활용수 사용량은 지난 23일 8만9167㎥에서 24일 8만6894㎥, 25일 9만2755㎥, 26일 8만9930㎥로 크게 줄어들지 않았다.

수도계량기 50% 잠금 방식의 제한급수가 시행(20일) 되기 이틀전인 18일 9만6250㎥와도 1만㎥ 미만으로 큰 차이를 보이지 않는다. 5만3485가구의 절수조치가 끝났지만 물 사용량은 크게 줄지 않고 있다.

이날 강릉지역 87%의 생활용수를 공급하는 상수원 오봉저수지 저수율은 16.4%(평년 71.0%)로 또다시 역대 최저치로 떨어졌다. 전날보다 0.4%포인트 낮은 수치다. 전날 강릉에 내린 찔끔 비가 전혀 도움이 되지 않았다.

수도계량기 75%를 잠금하는 방식의 강력한 제한급수가 시행되는 저수율 15%도 점차 현실화 되고 있다. 저수율 15% 이하면 연곡정수장에서 홍제정수장으로 하루 3000t, 동해 등 인근 지자체가 1200t을 응원 급수한다.