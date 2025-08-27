코스피, 외국인 매도 딛고 강보합 마감…0.25% 상승

외국인 매도세에 밀리며 종일 지지부진한 흐름을 보이던 코스피가 강보합으로 거래를 마감했다.



27일 코스피는 전장보다 7.80포인트(0.25%) 오른 3,187.16으로 장을 마쳤다.

27일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 증시 종가가 나타나고 있다. 이날 코스피지수는 전거래일 대비 7.80(0.25%) 상승한 3,187,16으로 코스닥은 0.06(0.01%) 상승으로 장을 마쳤다. 뉴스1

지수는 전장보다 6.51포인트(0.20%) 오른 3,185.87로 개장한 직후 약세로 전환해 장중 한때 3,165.77까지 내려갔다.



그러나 오전 10시 전후에는 3,189.31까지 올랐다가 반락했고, 이후로는 3,180선을 중심으로 등락을 거듭하면서 완만한 상승 흐름을 이어갔다.



시장 전반적으로 모멘텀이 부족한 상황에서 업종별로 등락이 이어지는 모양새였다.



간밤 미국 뉴욕 증시는 3대 주가지수인 다우존스30, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500, 나스닥 지수가 소폭이기는 하지만 상승 마감하는 모습을 보였다.



다우존스30산업평균지수는 전장보다 135.60포인트(0.30%) 오른 45,418.07에 거래를 마쳤고, S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.41%와 0.44%씩 올랐다.



한편 코스닥은 0.06포인트(0.01%) 오른 801.72로 이날 장을 마쳤다.

<연합>