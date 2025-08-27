‘동심(童心)을 물감에 담다’ 신수원 초대展…아산 비너스갤러리 21일까지

화폭에 동심(童心)을 담는 신수원 작가 전시가 열린다.

충남 아산 비너스갤러리는 다음달 1일부터 21일까지 신수원 초대전 ‘내 마음 속으로 떠나는 여행’을 진행한다고 27일 밝혔다. 이번 전시회는 긴 여행의 끝 무렵 지친 몸과 마음을 누일 편안하고 따뜻한 보금자리, 집에 대한 그리움으로 채워진다. 9월 6일 오후 3시에는 초대가수 강고래의 공연이 펼쳐진다.

신수원 초대전 포스터. 작가 제공

신 작가의 그림은 어찌보면 어린아이의 그림처럼 보인다. 의도적으로 단순화된 대상들은 그것을 보는 누구라도 무엇인지 직관적으로 알 수 있어서다.

옹기종기 그려진 집들은 누가 봐도 집이고, 동물과 꽃, 나무, 사람도 있는 그대로다.

그러나 신 작가의 그림은 야무지면서 꼼꼼한 장치로 설계돼있다.

이나리 백석대 교수(미술사가)는 “신수원은 일상에서 서로 만날 수 없을 것 같은 여러 대상과 사물들을 하나의 공간에 두고 때로는 크기가 조정된 오브제들을 조화롭게 배치했다”면서 “전혀 예상치 못한 사물 혹은 대상들이 하나의 화면에 등장할 때 느끼는 낯섦과 생경함, 다소간의 충격을 주는 표현법인 ‘데페이즈망(Dépaysement)’이 쓰여 단조롭지만 치밀한 설계를 한 것”이라고 설명했다.

신 작가 작품의 다른 특징은 그림 속에 늘 집이 있다는 것이다. 때로는 작은 집들이 여러 채 그려져 있기도 하고, 집안이나 실내 공간이 묘사돼 있다. 이 교수는 “신수원에게 집은 단순한 건축물이 아닌 ‘내가 돌아가고 싶은 마음이 자리이자 기억의 시작점’이란 의미를 내포하고 있다”고 말한다.

신 작가는 계명대학교 일반대학원 미술학과 졸업 후 국내에서 30차례의 개인·초대전을 열었다. 일본과 홍콩 아트페어에도 40회가 넘게 참여하는 등 국내외에서 활발히 활동하고 있다.