[상생경영특집] ‘통합 성장 패키지’로 파트너사 경영 도움

롯데홈쇼핑

롯데-브랜드 엑스포 파리 수출상담회 사진. 롯데홈쇼핑 제공

롯데홈쇼핑은 ‘통합 성장 패키지’를 통해 입점 파트너사의 장기적 성장을 지원하고 있다. 특히 파트너사가 자금 부담 없이 안정적으로 사업을 운영하고 성장에 집중할 수 있도록 업계 최고 수준의 금융 지원체계를 구축·운영 중이다. 2015년 도입한 무이자 대출 제도는 파트너사의 호응이 가장 높은 프로그램이다. 업체별 최대 3억원의 지원금을 지원해 6개월 내 분할상환하는 방식이다.



지원금은 신상품 개발을 위한 원재료, 설비, 인건비 등 다양한 용도로 활용 가능해 파트너사의 경영 리스크 해소와 자립성 강화를 돕고 있다. 이를 통해 고품질 신상품의 지속적인 출시가 가능해졌으며, 파트너사의 안정적 성장을 견인하는 상생모델로 정착했다. 무이자 대출 제도를 통해 매년 30여개 파트너사에 100억원 이상의 자금을 지원한 결과 누적 지원규모는 1000억원에 달한다.



지역 소상공인과 중소기업, 스타트업 등 기업 환경에 맞춘 다양한 펀드도 운용하며 파트너사 성장에 힘쓰고 있다. 2000억원 규모 동반성장펀드를 조성해 시중 대비 낮은 이자율로 업체별 최대 30억원의 자금을 지원하고 있다. 매년 200개 이상 업체를 대상으로 연평균 1700억원 이상 자금을 지원하며 파트너사의 경영난 해소를 돕고 있다.



또한 롯데홈쇼핑은 2024년 총 117개 중소기업을 대상으로 방송 수수료 지원 및 초과이익공유제를 운영, 약 14억원 규모의 실질적 혜택을 환원했다. 글로벌 시장에서 K-브랜드의 위상이 높아진 만큼 상생 정책에도 수출 지원 프로그램을 확대하고 있다. 최근에는 통역, 해외영업 등을 담당하는 수출 전담부서를 신설하고 국가별 수출전략 기획부터 마케팅, 콘텐츠까지 현지화하고 있다.