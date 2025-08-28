[이코노 브리핑] 국민은행, 국립암센터와 사회공헌 협약 외

국민은행, 국립암센터와 사회공헌 협약

KB국민은행이 국립암센터발전기금과 업무협약을 맺고 시니어 건강 증진을 지원하기 위한 사회공헌사업을 진행한다고 27일 밝혔다. 전날 경기 고양시 국립암센터에서 열린 협약식에는 양한광(사진 왼쪽) 국립암센터발전기금 이사장과 이환주(〃 오른쪽) KB국민은행장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다. KB국민은행은 국립암센터발전기금으로 3억원을 기부했으며, 향후 추가적인 협력 방안도 지속적으로 논의할 계획이다.

우수인증설계사 ‘골든 펠로’ 1000명 선발

생명보험협회가 27일 우수 생명보험 설계사 1000명을 선발해 ‘골든 펠로’로 임명했다. 이날 서울 신라호텔에서 열린 인증식에는 각 생명보험사 최고경영자들과 국회 정무위원회 간사인 더불어민주당 강준현 의원과 국민의힘 강민국 의원, 금융위원회 이형주 상임위원이 참석해 축하를 전했다. 생명보험협회는 2017년부터 5회 이상 연속으로 우수인증설계사를 받은 이들 중 골든 펠로를 선발한다. 올해 선정자들은 평균 근속연수 24.5년, 연 소득 2억4887만원, 보험계약 유지율(25회차 기준) 97.1%, 불완전판매 0건을 유지하며 동료들에게 귀감이 됐다.

예탁원, 9월 미수령 주식 찾아주기 캠페인

한국예탁결제원은 다음달 1일부터 5주 동안 주주가 잊고 찾아가지 못한 주식과 대금을 알려주는 ‘2025년 미수령 주식 찾아주기 집중 캠페인’을 진행한다고 27일 밝혔다. 올해 7월 기준 예탁결제원에 보관된 미수령 주식은 상장사 기준 약 461만주로 시가 653억원에 달한다. 미수령 주식 보유는 한국예탁결제원의 증권대행 웹사이트에 접속해 확인할 수 있다.