기업 체감경기 9개월 만에 최고치… 美 관세 타결·소비쿠폰 영향

기업심리지수 ‘91.0’… 전월比 1.0p 상승

기업 체감경기가 미국 관세협상 타결 및 민생회복 소비 쿠폰 영향으로 비상계엄 이후 9개월 만에 최고 수준을 기록했다. 그러나 여전히 장기평균수준을 밑도는 ‘비관적’인 수준은 벗어나지 못했다.



27일 한국은행이 발표한 ‘8월 기업경기조사’ 결과에 따르면, 이달 전(全)산업 기업심리지수(CBSI)는 전월보다 1.0포인트 상승한 91.0으로 집계됐다. 6월과 7월 두 달 연속 하락하다가 석 달 만에 반등했으며, 지난해 11월(91.8) 이후 9개월 만에 최고치다.

지난 21일 부산 남구 신선대부두 야적장에 수출입 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

다만 여전히 100 아래로 비관적인 것으로 나타났다. CBSI는 장기(2003∼2024년) 평균인 100을 웃돌면 경제 전반 기업 심리가 낙관적, 반대로 밑돌면 비관적이라는 뜻이다.



이혜영 한은 경제심리조사팀장은 “관세 협상 타결로 통상 관련 불확실성이 낮아진 가운데 반도체와 자동차를 중심으로 수출이 호조세를 나타냈다”며 “비제조업도 휴가철, 민생회복 소비쿠폰 등 영향으로 개선됐다”고 설명했다.



산업별로는 제조업 CBSI(93.3)가 1.4포인트 오르고, 비제조업 CBSI(89.4)는 0.7포인트 상승하며 지난해 11월(92.5) 이후 9개월 만에 최고치를 기록했다.



9월 CBSI 전망치도 전산업(91.8), 제조업(92.1), 비제조업(91.5) 모두 이달 전망치보다 각각 3.4포인트, 1.1포인트, 4.7포인트 상승했다. 특히 전산업과 비제조업 전망치의 경우 상승 폭이 2021년 5월(각각 5.9포인트, 5.1포인트) 이후 가장 컸다.



기업경기실사지수(BSI)와 소비자동향지수(CSI)를 합성한 8월 경제심리지수(ESI)는 94.6으로, 전월보다 1.7포인트 상승했다.