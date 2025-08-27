“산불도 기후재난… 산업화 이후 피해 규모 커져가” [2025 세계기후환경포럼]

“국가 차원 대응책 시급” 강조



지난 3월 발생한 초대형 산불로 경북·경남·울산 지역 등은 사망자가 발생하고 논밭이 불에 타는 등 큰 사회적·경제적 피해를 입었다. 5개 시군에 걸쳐 10만4000㏊ 면적이 소실될 정도였다. 피해액 및 복구비만 약 1조8000억원에 달한다.

세계기후환경포럼 참석자들이 기념촬영을 하고 있는 모습. 앞줄 왼쪽부터 시계 반대 방향으로 이우균 고려대 교수, 안세창 환경부 기후탄소정책실장, 이기식 세계일보 사장, 홍문표 한국농수산식품유통공사 사장, 김선교 세계일보 편집인, 이윤희 기후변화행동연구소 부소장, 정은정 농촌사회학자 및 작가, 이춘수 순천대학교 교수, 양승룡 고려대학교 명예교수, 남재작 한국농업정밀연구소 소장, 여현 순천대 교수. 남정탁 기자

27일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2025 세계기후환경포럼’에서도 기후재난이 된 산불에 대한 대응 강화가 필요하다는 제언이 이어졌다.



이우균 고려대학교 환경생명공학과 교수는 인공지능(AI) 기술을 접목해 산불 등 기후재난 예방 사업을 정교화해야 한다고 강조했다. 이 교수는 “올봄 대형 산불은 큰 상흔을 남겼다. 산 옆에 있는 농경지가 불타고, 복구를 위한 비용도 투입된다. 기후재난은 엄청난 사회적 비용을 유발하게 된다”며 “기후재난 시대에 적응 없이는 기후대응이 불가능하다. 예방 및 대비가 곧 기후변화 적응이다. 예방이 최고의 대응”이라고 말했다.



그는 기후재난 예방을 위해서는 기상정보와 위성기반 지표면 정보를 융합해 ‘재난발생위험지역’을 AI로 실시간 진단해야 한다고 조언했다. 이럴 경우 산불 발생위험에 대해 즉시 조기 경보가 가능하다는 것이다.

이 교수는 특히 기후·재난예방사업이 지역발전의 마중물이 되어야 한다고 제언했다.



산불 피해가 컸던 경북 의성·청송·영양·영덕·경남 산청군의 경우 산지가 많아 탄소 흡수량이 배출량보다 많은 ‘탄소 중립’ 지자체다. 5개 지자체의 초과흡수량 가치만 333억원에 달하는 것으로 추정되지만, 정작 기후·재난 대응 사업에 충분한 지원을 받지 못했다는 지적이다.



이 교수는 “정부와 지자체는 정작 탄소를 흡수하는 지역에 대한 현황 파악도 못하고 있다”며 “AI 기반의 재난예방사업은 탄소 중립 지역에서 상향식으로 적용이 가능하다. 예방활동으로 얻는 사회적 편익은 지역 편익으로 이어지도록 해야 한다”고 했다. 그는 이어 “의성 화재에서 한 벽돌집은 피해가 없었지만, 판넬로 지어진 가구는 전부 불타버렸다. 주거 안전 개선이 이뤄지지 않은 것”이라면서 “탄소 중립 마을이 얻는 편익은 주거 및 환경 개선 등 재난 예방으로 이어져야 한다”고 덧붙였다.

기후변화의 심각성을 인지하고 식량안보를 지켜낼 방안 모색을 위한 세계일보의 ‘2025 세계기후환경포럼’이 27일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 가운데 홍문표 한국농수산식품유통공사 사장이 기후위기 대응과 식량안보 강화를 주제로 기조강연을 하고 있다. 최상수 기자

홍문표 한국농수산식품유통공사(aT) 사장은 우리나라가 산불의 원인을 기후위기로 연결 짓는 분석과 인식이 부족하다고 꼬집었다. 홍 사장은 “현재 한반도 기후는 대규모 산불에 취약하게 변화 중”이라면서 “1900년대 산업화 이전에는 산불 위험일이 14∼80일이었지만, 현재는 151∼220일로 크게 늘었다. 산불은 이제 기후위기의 일상화된 현상으로 국가 차원의 필수 해결 과제”라고 지적했다.



홍 사장은 대응방안으로 헬기 운용의 효율성 개선, 임도 설립의 법제화, 간이 담수지 설치사업 추진을 제시했다.



우선 산림청 보유 헬기의 65%가량이 20년이 넘을 정도로 노후화된 헬기를 교체하고, 시·도별 고정적 배치가 아닌 산불 위험도가 높은 지역 중심으로 헬기를 투입해야 한다고 강조했다. 또 산불 확산에 방화선 역할을 하는 임도 설립을 확대하고, 초기 화재 진압에 즉각 활용할 수 있도록 소규모 보를 설치해 대응 체계를 갖춰야 한다고 덧붙였다.



토론자로 나선 정은정 농촌사회학자는 “극심한 기후변화로 향후 산불은 더 잦아지거나 그 피해 정도가 더욱 심각해질 것은 자명하다”고 진단하면서 “무엇보다 산불예방에 노력하는 개인과 마을에 충분한 인센티브를 제공해야 한다”고 말했다.