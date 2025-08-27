9전10기… 스타십, 지구궤도 시범 비행 성공

머스크 스페이스X ‘화성 우주선’

모형위성 8개 궤도 배치 첫 성과

화성탐사 외에도 상용화 가능성 ↑

일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X가 화성탐사를 목표로 개발 중인 대형 우주선 스타십의 무인 지구궤도 시험비행을 9전10기 끝에 성공했다.

스타십, 지구궤도 시범비행 성공 스페이스X가 화성 탐사를 목표로 개발 중인 대형 우주선 ‘스타십’이 26일(현지시간) 미국 텍사스주 보카치카 해변의 스타베이스 기지에서 발사되고 있다. 작은 사진은 스타십이 10번째 시험비행을 성공적으로 마친 뒤 인도양에 착수하는 모습.

보카치카=AP연합뉴스, 스페이스X 제공

스타십은 26일(현지시간) 오후 6시30분 텍사스주 보카치카 해변의 스타베이스 기지에서 지구 저궤도를 향해 발사됐다. 이후 ‘팰컨헤비’로 불리는 1단 로켓 부스터는 약 3분 만에 2단 우주선에서 분리된 뒤 예정대로 멕시코만 바다 위에 내려앉았다. 이어 2단부인 우주선 본체 스타십은 궤도에 진입한 뒤 비행을 순조롭게 이어가다가 스타링크 위성과 비슷한 모형 위성 8기를 배치하는 실험을 시도해 처음으로 성공을 거둔 뒤 인도양에 무사히 착륙했다.



모형위성 배치 실험은 이전 시험비행에서 계획됐다가 우주선 표면의 문이 열리지 않아 실패한 바 있다. 이날은 발사 후 약 19분쯤 우주선 표면에 가로로 길게 뚫린 작은 문이 열렸고, 우주선 내부에 탑재된 모형 위성들이 자동 시스템에 따라 천천히 움직이면서 문 앞으로 이동한 뒤 차례차례 바깥 우주 궤도로 빠져나갔다.

스타십이 10번째 시험비행을 성공적으로 마친 뒤 인도양에 착수하는 모습. 스페이스X 제공·보카치카=AP연합뉴스

이번 실험 성공은 화성탐사 외에도 위성 발사를 위한 스타십 상용화 가능성을 높이면서 스페이스X의 향후 수익 전망을 높이는 데 주요 이정표를 세운 것으로 평가된다. 주력 로켓인 팰컨9보다 훨씬 더 큰 스타십을 이용하면 새로 개발한 첨단 위성을 한꺼번에 더 많이 우주로 쏘아올릴 수 있게 되기 때문이다.



스페이스X는 올해 1월 7차 비행, 3월 8차 비행, 5월 9차 비행에서 같은 실험을 추진했지만, 앞선 두 차례는 폭발로 무산됐고 9차 비행은 기술적 문제로 건너뛰었다.