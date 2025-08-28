SPC, 9월부터 8시간 초과 야근 폐지

생산직 근무제 3조3교대 등 시범 운영

인력 충원·임금 보전… 2026년 주5일제 전환

공장 사망사고가 연이어 발생했던 SPC그룹이 내달부터 장시간 야근을 없애고 3조3교대 등으로 밤 근무 시간을 줄인다고 27일 밝혔다.



SPC그룹은 당초 계획보다 한 달 앞당겨 계열사별 생산직 근무제도를 개편해 시범운영 하기로 했다. 전 계열사 생산 현장에서 야간 8시간 초과 근무를 없애고 3조3교대(SPC삼립·샤니)를 도입하거나 중간조를 운영(SPL·비알코리아)한다. 중간조는 야간 근로 축소에 따라 생기는 공백 시간대를 보완하는 역할을 한다.

앞서 SPC그룹은 이재명 대통령의 SPC삼립 시화공장 방문 간담회 직후인 지난달 27일 생산직 야간 근로를 10월 1일부터 8시간 이내로 제한해 장시간 야근을 없애겠다고 발표했다. 이후 생산 체계 및 근무제 개편 작업과 함께 계열사별로 교섭대표 노동조합과 협의해왔다.



이번 근무제도 개편으로 SPC 그룹은 약 250명을 추가 고용하기로 했다. 전체 직원 2만2000여명 중 생산직은 6500여명으로, 이번 조치로 생산인력이 약 4% 증가한다.



근무시간 축소에 따른 임금 감소는 사별로 기본급 인상과 추가 수당 신설, 휴일·야간수당 가산 비율 상향 등으로 보완하기로 했다. SPC그룹은 노사가 이런 내용에 잠정 합의했으며 일부 추가 조정이 필요한 부분은 단체협약을 통해 논의를 이어가기로 했다고 전했다.



추가 고용과 임금 보전 등 근무제 개편 시행에 따라 SPC그룹은 연간 330억원의 추가 비용이 들 것으로 예상했다. 이는 지난해 SPC그룹 전체 영업이익 768억원의 43%에 해당한다.



계열사별로 보면 지난 5월 사망사고가 발생한 SPC삼립 시화공장 베이커리 라인에서는 이번 개편으로 내달부터 3조3교대 근무 체제를 도입하고 잠정적으로 주 6일 근무가 이뤄진다. 생산직 근로시간은 주 52시간에서 주 48시간 이하로 줄어든다. 야근 및 근로시간 축소에 따른 임금 감소 문제를 보완하기 위해 기본급을 인상하고 휴일수당 가산율을 기존 50%에서 75%로 상향했다. SPL은 기존 주간조와 야간조 사이에 중간조를 도입하고 일부 라인에 주 6일제를 적용한다. 임금 보완책으로 야간수당 가산율을 50%에서 79%로 높이고 특별수당을 지급한다.



SPC그룹 관계자는 주 6일제 근무와 관련해 “인력 충원 등을 통해 내년 중으로 주 5일 근무 체제로 전환할 예정”이라고 밝혔다. 각 계열사는 내달 한 달간 새로운 근무제도를 시범 운영하면서 점검한 후 보완 의견을 반영해 10월 1일부터 이 제도가 전사에 안착할 수 있도록 할 계획이다.