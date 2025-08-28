SKT “초거대 옴니모달 AI 모델 개발”

텍스트·음성·비디오·행동까지 아울러

산업 전반 혁신… 글로벌 시장 진출 포부

“국민 누구나 쓸 수 있고 산업 전반을 혁신하며 세계 시장에서 당당히 경쟁하는 K인공지능(AI)을 만들겠다.”



양승현 SK텔레콤 AI R&D센터장(CTO)은 27일 SKT 뉴스룸에 글을 올려 “한국형 AI가 단순 추격자가 아니라 독자적인 경쟁자로 글로벌 무대에 자리 잡게 할 것”이라고 포부를 밝혔다. SK텔레콤은 지난 4일 과학기술정보통신부가 주관하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트의 정예팀으로 선정됐다. SKT 컨소시엄은 텍스트·음성·이미지·비디오에 더해 행동까지 아우르는 옴니모달 모델의 AI를 개발하겠다는 목표를 내세웠다. 이를 토대로 AI가 누구나 일상에서 활용할 수 있는 보편적 도구로서 자리 잡을 수 있도록 하겠다는 구상이다. 그 일환으로 기술 측면에서 수조개 이상의 토큰을 학습하는 수천억~수조 파라미터 규모의 초거대 모델을 구축하고 최신 구조인 MoE(전문가 혼합)로 학습 효율을 극대화한다. MoE는 여러 개의 작은 전문가 모델들이 모여서 하나의 큰 문제를 해결하는 방식이다.



양 센터장은 “이번 프로젝트는 단순히 새로운 AI 모델을 만드는 일이 아니라 대한민국의 AI 주권을 확립하고 앞으로의 10년, 20년을 책임질 산업 기반을 구축하는 일”이라며 “SK텔레콤뿐 아니라 대한민국이 AI 3대 강국으로 도약하기 위한 중대한 도전이 될 것”이라고 말했다.