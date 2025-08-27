그놈 또 올까 두려운데… 스토킹 구속 2.6%뿐

2022년 3%대에서 지속 감소세

경찰, 가해·피해자 격리 원칙 속

‘첫 신고’도 구속영장 신청 방침

법원선 변수 참작… 기각 이어져

전자장치 부착결정도 33% 불과

“국회 교제폭력 처벌법 통과 시급”

지난달 30일 A씨는 피해자 직장 앞으로 찾아가 수차례 전화를 걸고, 이후 톱을 소지한 채 피해자를 본인 차량에 태워 감금했다. 경찰은 당시 피해자에게 ‘죽자’고 협박한 A씨를 현행범으로 체포한 뒤 구속영장과 잠정조치를 동시에 신청했다. 다만 위치추적 전자장치 부착만 받아들여지고 구속영장은 기각됐다. 법원은 기각 사유로 피의자 주거가 일정하고 증거인멸 우려가 없다고 밝혔다.

가정폭력·스토킹 등 친밀한 관계에서 발생하는 ‘관계성 범죄’가 잇따르는 가운데 경찰은 최근 ‘관계성 범죄 종합대책’을 내놓고 첫 신고 사건이라도 재범 위험성이 높다면 곧바로 구속영장 신청 등 가·피해자 격리에 나서겠다고 밝혔다. 다만 현장에서는 A씨 사례처럼 경찰이 영장을 신청하더라도 기각되는 경우가 빈발하고 있다. 실제 스토킹 범죄의 경우 구속률이 계속 낮아져 최근 2%대 중반까지 떨어진 것으로 나타났다.



27일 경찰에 따르면 올해 1∼5월 스토킹 검거 인원 5475명 중 구속된 경우는 143명으로 구속률이 2.61% 수준으로 집계됐다. 이는 2022년 3.33%(9999명 중 333명)이던 데서 2023년 3.04%(1만1592명 중 352명), 지난해 2.97%(1만2995명 중 386명)로 계속 감소세를 보이고 있다.



경찰이 구속영장과 함께 적극 신청하겠다고 밝힌 스토킹처벌법상 잠정조치인 위치추적 전자장치 부착이나 유치 또한 법원 경절을 받아내기가 녹록지 않은 게 현실이다. 지난해 기준으로 전자장치 부착에 대한 경찰 신청은 324건 있었는데 이 중 법원 결정이 떨어진 건 32.7%(106건) 수준이었고, 유치의 경우 1219건 중 40.9%(499건) 정도만 법원 결정이 내려졌다.

경찰 관계자는 이날 국회에서 열린 ‘교제폭력 처벌법 통과 촉구를 위한 토론회’에서 이와 관련해 “스토킹 등 범행이 재발할 우려가 있다면 격리가 이뤄져야 하지만 검찰이나 법원 단계의 신청 상황에서 생각하지 못한 변수가 고려되면서 받아들여지지 않는 경우가 잇따르고 있다”며 “이는 관계성 범죄 위험성에 대한 사회적 인식 변화뿐 아니라 법·제도가 뒷받침돼야 개선할 수 있는 문제”라고 했다.



이미 이런 취지에서 지난 21대 국회 때 가정폭력처벌법 개정안이나 데이트폭력방지법 제정안 등 여러 건이 발의됐지만 임기 만료로 폐기됐다.

이번 22대 국회에서도 교제폭력처벌법 제정안, 스토킹처벌법 개정안 등 관련 법안이 여러 건 나왔지만 아직 상임위원회 차원에서 본격적인 논의가 이뤄지지 않고 있는 상황이다.

경찰 측은 입법 수월성 측면에서 교체폭력처벌법 제정안·가정폭력처벌법 개정보다는 우선 스토킹처벌법 내 일부 내용을 구체화해 가·피해자 격리를 지원할 필요가 있다는 입장이다. 예를 들어 스토킹처벌법상 스토킹 범죄의 주요 구성 요건인 ‘지속성’과 ‘반복성’ 개념을 구체화하는 식이다.



국민의힘 이인선 의원은 25일 ‘반복성’을 ‘스토킹 행위가 발생한 날로부터 기산해 6개월 이내 재차 행해진 경우’로 명시하는 스토킹처벌법 개정안을 발의했다. 경찰 관계자는 “지속성·반복성 내용 때문에 정작 피해자의 위험성을 법리적으로만 해석하는 경향이 생겨 문제인데, 이조차 (판사마다) 기준이 제각각이어서 문제가 된다”고 밝혔다.