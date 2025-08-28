‘유소년 체육 후원’ 신창재, 체육회 감사패

한국 스포츠 발전 기여공로

신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이 한국 유소년 체육 발전에 기여해온 공로를 인정받아 대한체육회로부터 감사패를 받았다. 27일 교보생명에 따르면 유승민 대한체육회장은 지난 25일 서울 광화문 교보생명 본사에서 신 의장에게 감사패를 전달했다.

유 회장은 “지난 4년간 약 2000개의 학교 운동부가 해체되는 등 유소년 체육 여건이 갈수록 어려워지는 상황에서, 교보생명이 40년 넘게 아이들에게 꿈과 도전의 무대를 제공해 온 점에 깊이 감사드린다”고 말했다.

신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장(오른쪽)과 유승민 대한체육회장이 지난 25일 서울 교보생명 본사에서 감사패 전달식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 교보생명 제공

이번 감사패에는 교보생명이 1985년부터 ‘교보생명컵 꿈나무체육대회’를 꾸준히 개최·지원하며 기초 체육 저변 확대와 국가대표 배출 등 한국 스포츠 발전에 기여한 공로에 대한 감사 메시지가 담겼다. 유 회장은 “저도 1994년 교보생명컵에서 우승한 경력이 있다”며 “정부도 아닌 민간 기업이 수십 년간 흔들림 없이 대회를 후원하는 것은 쉽지 않은 일로, 더욱 큰 의미가 있다”고 설명했다.

신 의장은 “교보생명컵은 ‘교육보국(교육을 통해 인재를 길러 나라를 지킨다)’이라는 창업 철학에서 출발했다”며 “초등학생들을 위한 체육대회를 40년 넘게 후원하고 개최해 온 것도 교육의 일환이며, 아이들이 체력이 튼튼해야 인격을 잘 기르고 지식도 쌓을 수 있다”고 강조했다. 교보생명컵 꿈나무체육대회는 1985년 시작된 국내 유일의 민간 유소년 전국종합체육대회다. 지금까지 15만5000여명이 참가해 500여명이 국가대표로 성장했으며, 올림픽과 등 국제무대에서 획득한 메달은 200여개에 이른다.