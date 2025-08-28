‘4세·7세 고시’ 금지 추진에…“아동학대” vs “선택권” [어떻게 생각하십니까]

학원가, ‘레벨테스트 금지’ 자정 방안 발표

학원 적발해도 강제성 없어 고작 행정지도

“유아영어학원·레벨테스트 금지법 마련돼야”

“고액 과외 확산 및 교육선택권·학습권 침해”

#서울 강남에 거주하는 A(36)씨는 5세 아이 교육에만 매달 250만원을 쓰고 있다. 영어유치원 외에도 주말 영어 캠프와 원어민 수업까지 포함된 비용이다. A씨는 “조기 영어 교육이 필수라는 주변의 말을 듣고 시작했다”며 “매달 나가는 비용이 부담스럽긴 하지만 아이 교육을 위해선 어쩔 수 없다”고 토로했다. #B(41)씨는 만 3세 둘째를 영어유치원에 보낼지 고민 중이다. 영어는 초등학교 때 미리 끝내야 중학교 이후 다른 과목에 집중할 수 있다는 이야기를 들었기 때문이다. 첫째는 일반유치원에 보냈던 터라 늘 미안한 마음이 있었다. 그러나 둘째를 영어유치원에 보내려면 아이들 사교육비에만 매달 300만원 이상 필요하다.

기사 이해를 돕기 위한 사진. 챗GPT 생성 AI 이미지

초등학교 입학 전인 아이들이 유명 영어학원에 들어가기 위해 치르는 시험을 일컫는 ‘7세 고시’에 이어 7세 고시를 준비하기 위해 만 4세 이하 아이들이 별도의 영어유치원이나 학원, 과외를 다니기 위해 준비하는 ‘4세 고시’까지 기승을 부리고 있다.

영유아기 과도한 사교육 열풍이 심각한 사회 문제로 떠오르면서, 이를 막기 위한 ‘극약 처방’ 요구가 잇따르고 있다. 최근 국가인권위원회는 조기 사교육을 아동 권리 침해로 규정했고, 학원가 역시 ‘4세·7세 입학시험’ 전면 금지 등 자율 정화 방안을 내놓았다.

일각에서는 영어유치원 자체를 금지해야 한다는 주장까지 제기되는 가운데, 법적 규제가 생기면 오히려 고액 과외가 확산되고 교육 양극화가 심화되는 등 더 큰 사회적 문제로 이어질 수 있다는 우려도 적지 않다.

국회 교육위원회 소속 조국혁신당 강경숙 의원과 조국혁신당 교육개혁특별위원회, 19개 교육단체는 27일 서울 여의도 국회 소통관에서 유아 대상 영어학원의 레벨테스트 실시로 인한 심각한 아동학대 문제를 규탄하는 기자회견을 개최했다. 강경숙 의원실 제공

“심각한 아동학대”…우울증 호소 아동 4년새 1.5배↑

27일 국회 교육위원회 소속 조국혁신당 강경숙 의원과 조국혁신당 교육개혁특별위원회, 19개 교육단체는 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 유아 영어학원 및 레벨테스트 전면 금지를 법제화해야 한다고 촉구했다.

강경숙 의원은 “영유아 학원에서 이뤄지는 일상적인 교육 과정 자체가 ‘고시’에 버금가는 학대”라며 “사교육을 통한 과도한 학습 현실을 정확히 제재하고 바로잡아야 한다”고 강조했다.

실제로 일부 유아 영어학원에서는 영유아에게 초등학교 고학년 수준의 구술·에세이 시험을 요구하고 있는 것으로 나타났다. 수도권 소재 유아 영어학원에서 진행되는 하루 평균 수업시간은(5시간 24분)은 초등학교 1·2학년생의 하루 평균 교습시간(3시간 20분)보다 2시간 이상 길다.

사회·정서적 능력이 충분히 발달하기 전 과도한 주입식 학습에 노출되면서 심리 장애를 호소하는 아이들도 늘고 있다. 지난해 1월부터 11월까지 우울증 등 정신건강의학 관련 질환으로 의원급 의료기관을 찾은 0~6세 아동 환자는 2만7268명이었다. 2020년(1만7938명)보다 1.5배 이상 증가한 수치다.

그럼에도 부모들이 영어유치원을 포기하지 못하는 이유는 ‘교육 경쟁에서 뒤처질까’하는 불안 때문이다. 사교육 업계는 “영유아기에 준비해야 ‘명문초 → 초등 의대반 → 영재입시반’으로 갈 수 있다”는 식으로 학부모들의 불안을 부추기며 ‘N세 고시’ 시장을 확대하고 있다.

교육부에 따르면 전국 영어유치원은 2019년 615곳에서 2023년 842곳으로 급증했다. 영어유치원이 늘면서 사교육비 지출 규모도 커졌다.

교육부가 지난 3월 공개한 ‘2024 유아 사교육비 시험조사’를 보면, 취학 전 영유아 가구가 3개월간 지출한 사교육비 총액은 8154억원으로 집계됐다. 이를 연간으로 추정하면 유아 사교육비는 최소 3조원이 넘을 것으로 추정된다. 유아 1인당 월평균 영어 사교육비는 41만4000원으로, 초등학생(23만2000원)과 중학생(27만9000원), 고등학생(32만원)보다도 많았다.

국가인권위원회. 연합뉴스

레벨테스트 적발해도 행정지도뿐…“법제화해야”

국가인권위원회는 25일 “7세 고시 등 극단적 경쟁을 부추기는 조기 사교육을 규제할 필요가 있다”며 모든 아동의 건강권과 발달권 보장을 위한 실태 조사를 교육부 장관에게 권고했다. 이는 관련 문제가 공론화된 이래 나온 정부 차원의 첫 공식 입장이다.

앞서 학원 단체인 한국학원총연합회도 21일 유아 영어학원 자율 정화 방안을 발표했다. 전국 유아 영어학원들의 원생 모집 과정에서 입학시험을 전면 금지하는 대신 학원들에게 선착순, 추첨 등 다른 모집 방법을 권고한다는 계획이다.

다만, 레벨테스트 금지에 대한 법적 강제력이 없어 실효성이 없다는 지적이 나온다. 서울시교육청이 지난 5~7월 영어유치원 248곳을 특별 점검해 사전 레벨테스트를 실시한 학원 11곳을 적발했으나, 구두의 행정지도만 이뤄졌다. 현행 학원법이나 공교육정상화법에서 이를 금지하거나 처벌할 조항이 없기 때문이다.

시민단체들은 영유아 영어학원을 법적으로 강력히 제재해야 한다고 요구하고 있다. 사교육걱정없는세상은 “영유아 발달 특성과 권리를 보호하고 조기 사교육의 구조적 문제를 규제와 처벌을 통해 바로잡기 위한 시대적 조치”라며 “유아교육이 놀이와 발달을 중심에 둔 본연의 방향으로 나아가야 한다”고 강조했다.

서울 강남구 대치동 학원가 건물에 학원 간판이 즐비하게 설치돼있다. 뉴시스

반대 여론도…“교육 선택권·발달 기회 침해” 지적

유아 영어학원 관계자와 일부 학부모를 중심으로 반대 여론도 거세다. 학원총연합회는 영어유치원을 아예 금지할 경우 과외 시장이 활성화되고 80만명 이상의 학습자와 820여개 영유아 학원은 물론 관련 교육산업 전반이 경제적 타격을 입을 수 있다고 우려했다.

학원총연합회는 “유아 사교육 금지법이 시행되면 영유아 학원, 교습소에 종사하는 약 10만명 중 90% 이상이 실직할 것으로 예상된다”며 “실제 중국에서 2021년 시행된 사교육 규제 정책이 고액 과외로 이어지고 대량 해고 사태가 벌어진 것을 주목해야 한다”고 경고했다.

영어유치원을 금지하는 내용의 개정안에 반대하는 움직임도 확산하고 있다. 국회 의안정보시스템에 따르면, 강경숙 의원이 지난달 23일 발의한 ‘학원법 개정안’에는 1만건이 넘는 의견이 등록됐다. 의견 대부분은 ‘학습권 침해’를 이유로 개정안에 반대했다.

일명 ‘영유아 영어유치원 금지법’으로도 불리는 이 개정안은 36개월 미만 영유아에 대한 영어 등 교과 관련 교습 행위 전면 금지, 36개월 이상 미취학 아동 하루 교습시간 40분 이내로 제한 등의 내용을 담고 있다.

학부모들은 “영어유치원 자체를 금지하는 것은 부모의 교육 선택권과 아이의 발달 기회를 심각하게 제한하는 것”이라며 “영어유치원이 사라진다고 하더라도 부모들은 더 은밀하고 불투명한 형태의 사교육으로 이동할 가능성이 크다”고 지적했다.

반대 여론은 국회전자청원으로도 이어졌다. 지난달 31일 게시된 ‘영어유치원 금지법안 철회에 관한 청원’에는 이날 오후 5시 기준 1만3345명이 동의했다.

청원인은 “‘영어유치원 금지법’은 부모의 교육 선택권, 아동의 학습권, 그리고 국민의 직업 선택의 자유를 심각하게 침해하여 헌법의 핵심 가치에 정면으로 위배된다”며 “특정 언어 교육을 범죄시하는 비상식적인 이 법안은 값비싼 비밀과외를 양산하고 교육의 양극화를 심화시키는 등 더 큰 사회적 문제를 야기할 것”이라고 비판했다.