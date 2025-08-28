미국, 인도산 제품에 보복성 50% 관세 부과 시작

예정대로 발효… 亞 교역국가 중 ‘최고’

“모디, 트럼프 4차례 전화 거부” 보도

도널드 트럼프 미국 행정부가 러시아산 원유 수입 등을 이유로 인도산 제품에 적용한 보복성 50% 관세가 27일(현지시간) 예정대로 발효됐다.



트럼프 행정부는 미국 동부 표준시 기준 이날 오전 0시1분부터 인도산 제품에 50% 관세를 부과했다. 다만 인도적 지원 물품과 상호 교역 프로그램 대상 품목 등에는 50% 관세가 적용되지 않는다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 나렌드라 모디 인도 총리. EPA·AFP연합뉴스

앞서 미국은 지난 4월 인도에 국가별 관세(상호관세) 26%를 부과했고, 이후 양국은 5차례 협상했다. 그러나 미국산 농산물 등에 부과하는 관세 인하와 러시아산 원유 구매를 인도가 중단하는 문제를 놓고 양국이 이견을 보여 결국 합의하지 못했다.



트럼프 대통령은 인도와 러시아의 석유 거래를 강하게 비판하면서 기존보다 1% 낮춘 상호관세 25%에 보복성 25%를 더한 50% 관세를 인도산 제품에 부과하겠다고 예고했다. 그러나 인도는 러시아산 원유가 경쟁력이 높다며 이를 사지 말라는 압력은 정당하지 않다는 입장이다.

50% 관세는 미국이 아시아 교역국에 부과한 세율 중 가장 높은 수준이라며 빠르게 성장하는 주요 경제국인 인도가 최대 수출 시장인 미국과 무역에서 침체기를 맞을 가능성이 있다고 짚었다.



한편 트럼프 대통령이 최근 몇 주 사이 나렌드라 모디 인도 총리와 통화를 4차례 이상 시도했으나 모디 총리가 이를 모두 거부했다는 보도도 나왔다. 독일 프랑크푸르터알게마이네차이퉁(FAZ)은 26일 이같이 보도하면서 트럼프 대통령의 협박을 계기로 인도가 오랜 악연에도 불구하고 중국과의 협력을 강화하는 방안을 모색하고 있다고 전했다.