“정치탄압” 모든 혐의 부인한 권성동… 특검, 추가 소환·영장 검토

피의자 신분 첫 소환 조사



통일교 자금수수 의혹에 결백 주장

영상 녹화 요청… 질의 적극적 응답



김건희특검, 구체적 물증 등 확보

“조사 불충분 땐 다음에도 부를 것”

건진도 출석 불구 대질신문 안 해



당원 가입 의혹 국힘 압색 계획도

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨 관련 여러 의혹을 수사하는 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 27일 국민의힘 권성동 의원을 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 처음 소환해 조사했다. 권 의원은 “정치적 탄압”이라며 줄곧 혐의를 부인했지만, 특검팀은 구체적 물증 등을 확보하고 추가 소환과 구속영장 청구 방안까지 검토 중인 것으로 전해졌다. 특검의 칼날은 권 의원뿐만 아니라 명태균 공천개입 의혹과 서울양평고속도로 노선 변경 의혹에 각각 이름이 오른 같은 당 윤상현, 김선교 의원을 향하고 있다.



오전 9시47분 특검 사무실이 위치한 서울 KT광화문빌딩 웨스트에 도착한 권 의원은 “특검은 수사 기밀 내용을 특정 언론과 결탁해 계속 흘리면서 피의사실을 공표하고 있을 뿐만 아니라 제 명예를 훼손하고 있다”고 주장했다. 그는 “저는 문재인정부 때도 정치 탄압을 받았지만 최종적으로 모두 무죄를 선고받았다”며 “이번에도 있는 그대로 진술하고 반드시 무죄를 받겠다”고 말했다.

권성동 출석 국민의힘 권성동 의원(가운데)이 27일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 김건희 특별검사팀 사무실에 출석하며 기자들의 질문에 답하고 있다. 권 의원은 이날 피의자 신분으로 출석했다. 이제원 선임기자

특검은 권 의원이 2022년 1월 윤영호 전 세계평화통일가정연합(통일교) 세계본부장으로부터 1억원을, 같은 해 2∼3월엔 통일교 총재에게서 금품이 든 쇼핑백을 받아갔다는 의혹과 관련해 수사를 이어왔다. 특검은 권 의원이 그 대가로 통일교 현안 해결을 지원하거나 통일교 지도부의 원정도박 의혹 관련 수사 정보를 통일교 측에 전달했다고 의심하고 있다.



권 의원은 ‘윤 전 본부장에게 2022년 대선 전 1억원을 받았느냐’는 취재진 질문엔 “여러 번 밝혔듯 통일교 관계자로부터 어떠한 금품도 수수한 바 없다”고 부인했다.



특검이 준비한 질문지는 50쪽 분량인 것으로 전해졌다. 권 의원 측 요청에 따라 영상녹화가 진행됐다고 특검은 설명했다. 권 의원은 진술거부권을 행사하지 않고 대부분 질문에 적극적으로 답했다고 한다. 조사는 이날 늦은 밤까지 이어졌다. 특검은 향후 권 의원에 대한 추가 소환을 통보한 뒤 구속영장 청구 등 신병 확보 방침을 세울 것으로 보인다. 김건희 특검 관계자는 “권 의원에 대해 궁금한 사항이 많아서 오늘 조사가 충분히 이뤄지지 않으면 다음에도 부르지 않을까 싶다”고 했다.



아울러 특검은 2023년 3월 국민의힘 전당대회 당시 윤 전 본부장과 ‘건진법사’ 전성배씨가 권 의원을 당대표로 당선시키기 위해 교인 수백명을 조직적으로 입당시켰다는 의혹도 들여다보고 있다. 전씨도 이날 오후 2시 별도로 특검에 출석해 조사를 받았으나, 권 의원과 대질신문은 이뤄지지 않았다.



국민의힘 현역 의원 중 특검의 수사선상에 오른 건 권 의원뿐만이 아니다. 정치 브로커 명태균씨 관련 공천개입 의혹이 불거진 2022년 6월 재보궐선거 당시 당 공천관리위원장이었던 윤 의원과 양평고속도로 노선 변경·공흥지구 개발 특혜 의혹 관련 당시 양평군수를 지낸 김 의원 등이 압수수색을 당했다.



특검은 통일교의 조직적 국민의힘 당원 가입 의혹과 관련해 국민의힘 중앙당사에 대한 압수수색 영장을 재청구할 방침이다. 특검은 13일과 18일 서울 여의도 국민의힘 당사에 대한 압수수색 영장 집행을 시도했으나, 당직자 등의 강한 반발로 무산됐다.