AI 서비스로 주차난 해결…멋쟁이사자처럼 해커톤 대상 수상

대학생 1500여명 ‘무박 2일’ 해커톤 참여

정보기술(IT) 교육기업 ‘멋쟁이사자처럼’이 주최한 ‘13기 중앙 해커톤’에서 지역 주차난 문제 해결을 위한 인공지능(AI) 서비스 ‘파크 히어’(Park Here)’가 대상에 올랐다.

멋쟁이사자처럼은 IT분야로 취업 또는 창업을 희망하는 학생들을 지원하기 위해 매년 해커톤 행사를 열고 있다.

사진= 멋쟁이사자처럼 제공

이 회사에 따르면 이번 행사는 지난 25일부터 무박 2일로 서울시 서초구 양재 aT센터에서 진행됐다. ‘AI로 다시 뛰는 우리 동네: 지역 경제와 삶을 AI로 연결할 것’이라는 주제로 전국 54개 대학에서 약 1500여명의 학생들이 참가했다. 그 결과 250여개의 AI제품이 개발됐다.

대상은 지역 주차난 문제 해결을 돕는 AI 서비스 ‘파크 히어’를 개발한 한성대학교 ‘사오정’ 팀이 차지했다. 최우수상은 수산물 경매 과정을 디지털화 한 서비스 ‘어울림’을 개발한 한동대학교 ‘모범택시’ 팀이 탔고, 우수상에는 안산 지역 외국인 이주민들의 의료서비스 이용을 지원하는 ‘메디메이트’의 한양대학교 ‘코사코사’ 팀이 선정됐다.

IT선도기업의 현직자를 비롯해 창업가, 투자자들이 심사위원으로 참여해 △AI 활용 적절성 △완성도 △사업성을 기준으로 평가했다.

이번 행사에선 ‘기술, 지역의 경계를 허물다’를 주제로 한 대화도 이뤄졌다. 나성영 멋쟁이사자처럼 대표와 박대희 대전창조경제혁신센터 대표, 양경준 크립톤 대표가 참여했다.

사진= 멋쟁이사자처럼 제공

또 이채린 클라썸 대표와 김예인 릴리스AI 공동창업자, 김지섭 뤼튼 CoS 등 AI 업계 관계자들이 모여 ‘AI 시대의 창업가 정신’에 대해 토론했다.

나성영 대표는 “이번 해커톤에서 활용된 AI 심사 툴(스냅코드)은 멋쟁이사자처럼 대학 알럼나이가 직접 개발한 결과물이라 더욱 의미가 크다”며 “앞으로도 단순한 개발 교육을 넘어 더 많은 혁신이 탄생할 수 있도록 창업 교육을 제공하겠다”고 말했다.