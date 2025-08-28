‘주민수용성 강화’…불씨 남은 하남시-한전 동서울변전소 갈등 [오상도의 경기유랑]

하남시, 동서울변전소 경관심의 ‘조건부 의결’

주민수용성 강화, 복합사옥 건립 등 조건 제시

가까스로 물꼬 텄지만…곳곳에 지뢰밭 도사려

향후 건축허가, 추가 인가 등에서 재발 가능성

한전 “고의 지연”…市 “당연한 책무” 불쾌감

경기 하남시와 한국전력공사(한전)가 갈등을 빚어온 ‘동서울변전소’ 증설은 모두가 만족하는 ‘해피엔딩’으로 귀결될 수 있을까요. 하남시가 1년 이상 결정을 미루며 논란이 불거진 경관 심의가 3차례 심의 끝에 조건부로 의결되면서 주목받고 있습니다. 하남시에 있는 동서울변전소 증설은 한전이 국가송전망 건설에 무게를 두고 추진 중인 핵심 사업입니다.

동서울변전소. 한전 제공

27일 하남시에 따르면 시는 최근 시청에서 동서울변전소 옥내화 및 증설사업 관련 건축물 경관심의(공공디자인심의위원회)를 열고 조건부 의결을 결정했습니다.

그런데 이번 결정에도 ‘주민수용성 강화’라는 단서가 붙으면서 향후 건축허가와 구조 안전성 심의 등 약 5건의 절차에서 갈등이 재발할 것이란 분석이 나옵니다.

◆ 건축허가·실시계획변경인가 등 넘어야…“아직 산 넘어 산”

심의위원회는 이번 3차 심의에서 건물의 외형과 정면 디자인, 야간 경관 등을 주민친화적 내용으로 개선토록 주문한 것으로 전해졌습니다. 그러면서 앞서 한전이 약속한 한전 협력사 유치 등을 포함해 120명 이상 근무시설 조성, 주민편의시설을 포함한 복합사옥 건립 등도 이행토록 주문했습니다.

동서울변전소 경관개선안 투시도. 한전 제공

변환설비 경관심의는 지난해 9월 처음으로 신청된 뒤 본심의와 2차 심의를 거쳤으나 재검토 의결로 마무리된 바 있습니다.

심의위가 1년여 만에 조건부 의결안을 내놓은 건 재검토 의결이 과도한 행정행위라는 지적을 받는 데다, 한전이 법적 대응에 나서면서 갈등이 고조된 때문으로 풀이됩니다.

경기도행정심판위원회도 지난해 12월 동서울변전소 인허가 관련 행정심판에서 “국가적 공공 이익을 고려함 없이 지역주민의 이익만을 고려했다”며 한전의 손을 들어준 바 있습니다. 행심위는 시의 거부 행위가 사실오인, 비례의 원칙 등을 위반해 재량권을 일탈·남용한 위법이 있다고 판단했죠.

다만, 이번 시의 조건부 의결에도 향후 사업 추진이 가로막힐 불씨는 남아있습니다. 시가 앞선 심의에서 ‘주민 의견을 수렴한 외관디자인 선정’을 내세운 데 이어 다시 ‘주민 수용성 강화’를 단서로 달았기 때문입니다.

아울러 주민수용성 강화에 대한 기준이 명확지 않습니다. 사무실 및 주민편익시설에 대한 사업 시기 등도 심의에서 적시되지 않았습니다.

동서울변전소 경관심의 의결을 요구하며 한전 직원이 하남시청 앞에서 1인 시위를 벌이고 있다. 한전 제공

◆ ‘주민친화’ 의미와 범위 쟁점…에너지 허브가 목표

그동안 한전은 주민편의시설 추진방안을 마련하기 위해 지역주민과 시에 관련 의견을 요청했으나 구체적인 답변을 받지 못한 상태입니다. 한전은 동서울변전소 옥내화 및 증설사업의 준공을 2027년 12월로 잡고 있습니다. 추가적인 합의가 이뤄지지 않는다면 차질을 빚을 수밖에 없는 상황입니다.

한전은 이날 입장문에서 “실시계획변경인가, 건축허가 등 후속 인허가에 대해 하남시의 조속한 처리를 요청드린다”고 했습니다. “국가기간망인 동서울변환소의 신속한 건설을 위해 최선을 다하겠다”는 원론적 입장도 거듭 내비쳤습니다.

하남시청

하남시는 “시가 고의로 사업을 지연시키고 있다”는 앞선 한전 측의 기자간담회에 대해선 여전히 불쾌감을 감추지 못하고 있습니다. 시는 “경관심의는 관련 법과 규정에 따라 전문가들이 판단하는 절차”라는 입장입니다.

한전은 지난해 12월 동서울변전소 옥내화 및 설비 증설 사옥을 유관기관이 함께 근무하는 주민친화형 복합시설로 건설하겠다는 계획을 발표한 바 있습니다. 동서울전력 지사·한전KPS 등 6개 유관기관 직원이 근무하는 업무 겸용 복합사옥으로 신축 건물을 꾸미고 HVDC 엔지니어링센터와 연구·교육·전시 공간을 갖춘 허브 시설로 만들겠다는 설명이었습니다.

해당 사업은 앞으로 큰 무리가 없다면 연내 착공 가능할 것으로 예상됩니다. 아울러 ‘주민친화’라는 단어의 의미와 범위 역시 쟁점이 될 것으로 보입니다. 국가 기간산업을 책임진 공기업과 수도권 핵심 기초지자체의 원만한 타협과 문제 해결을 기대해 봅니다.