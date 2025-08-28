美, IT 인력 통해 무기자금 조달한 북한 개인·회사 제재

재무부, 제재명단 발표… “北, IT 인력으로 기업 데이터 훔치거나 돈 요구”

미국 재무부는 27일(현지시간) 북한의 무기개발 자금을 조달하기 위해 미국 기업 등에 정보기술(IT) 인력을 취업시켜 불법적인 돈벌이에 관여한 북한 개인 1명과 회사 2곳, 러시아 개인 1명을 제재명단에 추가했다.

재무부 해외자산통제국(OFAC) 보도자료에 따르면 북한의 신규 제재 대상은 △김응순 △조선신진무역회사(Korea Sinjin TradingCompany) △선양 금풍리 네트워크 기술 유한회사(Shenyang Geumpungri Network Technology Co., LTD) 등이다. 러시아 국적의 비탈리 세르게예비치 안드레이예프도 제재명단에 포함됐다.

미국 워싱턴DC에 위치한 재무부 건물 전경. 신화연합뉴스

존 헐리 재무부 테러 및 금융정보 담당 차관보는 “북한 정권은 미국 기업을 타깃으로 북한의 해외 IT 인력을 통해 데이터를 훔치거나 랜섬(돈)을 요구하는 사기 수법을 이어가고 있다”고 밝혔다. 이어 “재무부는 이런 수법으로부터 미국 국민을 보호하고 관련자들에게 책임을 묻는 데 전념하고 있다”고 덧붙였다.

재무부는 이번 조치가 북한의 광범위한 수익 창출 전략에 대응하기 위해 전 부처 차원에서 이뤄지고 있는 노력의 일환이라고 설명했다. 북한은 미국과 유엔의 제재를 위반하며 해외의 IT 노동자를 통해 창출하는 수익으로 대량살상무기 및 미사일 프로그램 자금을 조달하고 있다. 이들 IT 노동자는 허위 문서나 도용된 신분 등을 통해 미국 등 해외 기업에 취업하고 있다고 재무부는 설명했다. 일부 노동자들이 취업한 해외 기업의 네트워크에 악성코드를 심어 해당 기업의 독점적 기술이나 민감한 데이터를 탈취한 사례도 확인됐다.

제재 대상에 오른 안드레이예프는 앞서 미국이 제재한 진영정보기술개발협조회사(Chinyoung Information Technology Cooperation Company, 이하 진영)에 대한 자금 이전을 지원했다. 진영은 북한 국방성과 관련된 곳으로, 러시아와 라오스에서 활동하는 IT 인력들을 고용하고 있다. 안드레이예프는 지난해 12월 러시아 주재 북한 외교관인 김응순과 함께 60만 달러 규모의 암호화폐를 달러로 현금화해 송금하는 등 여러 건의 금융 거래를 한 것으로 재무부는 확인했다.

선양 금풍리 회사의 경우 중국에 있는 진영의 위장 회사로, 북한 IT 인력들을 고용하고 있다. 이 회사는 2021년 이후 진영과 조선신진무역회사를 위해 100만달러 이상을 벌어들였다. 신진무역회사는 북한의 국방성(과거엔 인민무력성) 산하 기업으로, 해당 회사는 진영이 해외에 파견하는 북한 IT 인력과 관련된 지시사항을 북한으로부터 직접 전달받는 역할을 했다.

재무부의 이번 조치로 제재 대상이 된 개인과 기업들의 미국 내 자산은 모두 동결되며, 이들이 50% 이상 지분을 소유한 기업도 자동으로 제재 대상이 된다. 미국 기업이나 개인이 허가 없이 이들과 거래하는 것도 허용되지 않으며, 위반 시 민사 또는 형사 처벌도 가능하다.