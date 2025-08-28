체감온도 33도… 푹푹 찌는 ‘가마솥 더위’ 계속 [오늘날씨]

최저기온 20~25도

낮 최고기온 29~33도

목요일인 28일은 전국에 무더운가 이어지고 수도권과 충남권에서 소나기가 내릴 것으로 예상된다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중인 17일 서울 광화문광장 바닥 분수에서 어린이들이 뛰놀고 있다.연합뉴스

기상청은 “당분간 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎으로 올라 매우 무덥겠다”며 “수도권과 충남권, 제주도에 소나기가 내리는 곳이 있겠다”고 이날 예보했다.

전국에 가끔 구름이 많겠고, 오후에는 수도권, 충남권, 제주도에 소나기가 내리겠다.

예상 강수량은 ▲서울·인천·경기 5~30㎜ ▲세종·충남 5~30㎜ ▲제주도 5~40㎜다.

소나기가 내리는 지역은 돌풍과 함께 천둥번개가 치는 곳이 있겠고, 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니 시설물 관리와 교통안전에 유의해야겠다.

당분간 기온은 평년(최저 18~23도, 최고 26~30도)보다 높겠다.

특히 도심 지역과 해안을 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠으니, 건강관리에 유의해야겠다.

아침 최저기온은 20~25도, 낮 최고기온은 29~33도를 오르내리겠다.

새벽부터 아침 사이 충청권과 전라권, 경남 내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

밤부터는 강원 영동에 바람이 순간풍속 15㎧ 안팎(산지 20㎧ 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 안전사고에 유의해야겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 25도, 인천 24도, 수원 24도, 춘천 22도, 강릉 23도, 청주 24도, 대전 24도, 전주 24도, 광주 24도, 대구 24도, 부산 25도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 32도, 인천 31도, 수원 32도, 춘천 32도, 강릉 32도, 청주 32도, 대전 33도, 전주 33도, 광주 33도, 대구 33도, 부산 32도, 제주 33도다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음' 수준으로 예상된다.