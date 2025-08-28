김정은, 저격훈련 참관…"총참모부 직속 저격수양성소 설치"

김정은 북한 국무위원장이 특수작전훈련기지를 방문해 저격무기 현대화와 실전적 훈련 등을 강조했다.



김 위원장이 27일 인민군 총참모부 직속 특수작전훈련기지를 방문해 저격수구분대와 특수작전구분대 훈련 실태를 점검했다고 조선중앙통신이 28일 전했다.

북한 김정은 국무위원장이 27일 조선인민군 총참모부 직속 특수작전 훈련기지를 방문하고 저격수구분대와 특수작전구분대 훈련실태를 요해(파악)했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다. 조선중앙통신연합뉴스

김 위원장은 국방과학원이 자체 설계·개발해 공급하고 있는 '신형 저격수보총'을 점검하고 "우리 부대들이 이런 새세대저격무기를 가지게 된 것은 대단히 기쁜 일"이라고 만족을 표시했다.



김 위원장은 저격수가 "전장에서 백발백중의 저격술로 적병을 필살하는 사냥꾼"이라며 전장에서 저격수 역할의 중요성을 강조하며 "앞으로 특수작전 역량과 전문화된 저격수 역량을 대폭 강화하는 것이 우리 무력건설에서 중요한 과제"라고 강조했다.



그러면서 "앞으로 총참모부직속으로 중앙저격수양성소를 조직하는 문제를 당중앙군사위원회가 검토하게 될 것"이라고 예고했다.



특히 "무장장비들이 경쟁적으로 개발되고 있는 오늘날 전장에서 절대적 우위를 차지하자면 무장장비 현대화를 적극 다그치는 것과 함께 우리 식의 혁신적인 전법과 전투방안을 부단히 탐구적용하고 군인들을 그에 엄격히 숙달시켜야 한다"고 강조했다.



또, 국방성에 올해부터 공급할 저격수구분대의 위장복을 임무 수행지대의 조건과 계절 특성에 맞춰서 생산할 것을 지시했다.



통신은 김 위원장이 수풀 형상 위장복을 입은 저격병들에게 말하는 모습을 담은 사진도 함께 공개했다.



김 위원장은 "특수작전무력을 전쟁수행의 중추적 핵심역량으로, 최강의 전투집단으로 더욱 억척같이 무장시키는 것은 현시기 우리 군대의 전쟁 준비에서 제일 급선무로 되는 과업"이라며, "무장장비 현대화", "우리 식의 혁신적인 전법과 전투방안"을 주문했다.



김 위원장은 저격수구분대의 실탄사격훈련, 특수작전부대 전투원의 종합특수체육훈련도 참관했다.



이번 특수작전훈련기지 방문에는 조춘룡 노동당 중앙위원회 비서, 김정식 당 중앙위원회 제1부부장 등 당중앙위 주요 간부들이 동행했으며, 현장에서 노광철 국방상, 리영길 인민군 총참모장이 김 위원장을 영접했다.



김 위원장은 러시아를 도와 우크라이나에 11군단 등 특수작전부대를 대규모로 파병한 후 특수작전부대 훈련 현장을 자주 찾아 재래식 무장 현대화와 실전 훈련 및 전투력 강화를 강조하고 있다.

