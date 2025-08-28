호갱노노 이야기, 청약·정책·시장 이슈 실시간 인기몰이

국내 대표 프롭테크 기업 직방이 운영하는 아파트 종합 플랫폼 호갱노노가 커뮤니티 서비스를 전면 개편하면서, 새롭게 선보인 실시간 피드형 코너 ‘호갱노노 이야기’가 단숨에 부동산 정보 허브로 자리 잡고 있다.

이곳에서 발행되는 칼럼은 청약 소식부터 정책 변화, 시장 흐름까지 폭넓게 다루며, 올라오는 즉시 수만 건의 조회수를 기록 중이다.

가장 눈길을 끈 건 최근 올라온 ‘8월 4주차 주요 청약 소식’. 울산 더폴 우정, 과천 디에이치 아델스타, 잠실 르엘 등 단지 정보를 한눈에 정리했는데, 발행 3일 만에 3만 회 이상 읽혔다. 특히 ‘잠실 르엘 청약 요건’ 게시물은 단일 글로만 조회수 10만 건을 돌파해, 청약 관련 정보에 대한 뜨거운 수요를 다시 한 번 증명했다.

청약만 인기 있는 게 아니다. ‘전세? 월세? 이제는 반반’ 글은 최근 늘어난 절충형 계약 방식을 다루며 6만 7000 회 넘게 조회됐고, 국토교통부가 발표한 외국인 토지거래허가구역 지정 정책을 쉽게 풀어낸 글도 5만 회 가까운 조회수를 기록했다. 이용자들이 단순한 정보 전달을 넘어 ‘시장 변화에 어떻게 대응할까’에 더 관심을 두고 있음을 보여준다.

직방 관계자는 “이용자들이 필요로 하는 시점에 핵심 정보를 딱 맞춰 제공하는 것이 ‘이야기’의 강점”이라며 “앞으로도 청약, 정책, 시장 동향 등 생활과 직결된 정보를 전문가의 시각에서 신속하게 전달하겠다”고 밝혔다.