제주도, 2026년 전국체전 3단계 홍보 전략 가동

제주 가치 확산…전국적 붐업 준비 만전

제주도가 2026년 제주에서 열리는 제107회 전국체육대회(10월 16∼22일)와 제46회 전국장애인체육대회(9월 11∼16일) 성공 개최를 위해 체계적인 홍보에 나선다고 28일 밝혔다.

제주도는 대회 개막을 1년여 앞두고 전국적 관심을 조기에 확산하고 도민 참여 열기를 높이기 위해 ‘홍보 기본계획’을 수립했다. 제주 브랜드 가치를 높이고 경제적 파급효과를 극대화하는데 초점을 맞췄다.

지난 6월 열린 2026년 제주 전국체육대회·전국장애인체육대회 조직위원회 출범식. 제주도 제공

홍보 기본계획은 ‘제주의 차별성과 도민 참여, 유관기관 협업을 기반으로 지역경제 활성화와 브랜드 가치 제고’를 추진 방향으로 설정했다. 대회 인지도를 높이는 것부터 시작해 전국적 관심을 끌어내는 단계별 전략을 담았다.

1단계 ‘관심유도’ 전략은 올해 말까지 진행한다. 대회가 열리는 것을 널리 알리고 공감대를 형성하는데 집중한다.

D-300일 카운트다운 홍보탑과 조형물을 설치해 도민들이 일상에서 대회를 체감하도록 시각적 효과를 높인다. 전국(장애인)체전 공식 누리집과 사회관계망서비스(SNS) 채널을 개설해 전국민과 소통을 강화한다.

2단계 ‘홍보확산’은 내년부터 본격화된다. 도민과 관광객이 직접 참여하는 체험형 홍보에 방점을 둔다.

17개 시·도 대표 응원 챌린지와 영상 공모전 등 참여형 콘텐츠를 확대하고, 각종 축제·행사와 연계한 홍보관을 운영해 참여 분위기를 확산해 나간다.

또한, 서포터즈와 도민기자단을 운영해 현장의 생생한 열기를 전국에 전달한다.

내년 6월부터는 3단계 ‘집중 홍보’ 총력전을 펼쳐 전국적 관심을 극대화하고 제주 브랜드 가치를 높이는 데 힘쓴다.

제주만의 문화유산과 관광 자원을 결합한 스토리텔링 콘텐츠를 중심으로 다양한 홍보 채널을 활용해 제주의 가치를 알려 전국민의 시선을 끈다.

로컬 크리에이터와 협업해 러닝코스 완주 시 할인 이벤트 등을 마련해 전국 동호회와 생활체육회의 참여와 제주 방문을 유도하고 지역경제 활성화로 연결되는 ‘경제체전’을 꾀한다.

제주도는 기본계획을 토대로 단계별 홍보를 추진해 전국적 관심과 도민 참여를 높이고, ‘모두가 함께 만드는 문화·화합·경제·감동·미래체전’의 가치를 실현해 나갈 방침이다.

강동균 제주도 전국체전기획단장은 “철저한 준비와 차별화된 홍보로 역대 최고의 체전을 만들도록 노력하고 있다”며 “도민의 열정과 제주의 자연이 어우러진 감동의 무대를 전 국민에게 선사하겠다”고 말했다.

내년 제주에서 개최되는 전국체육대회는 1998년(79회), 2002년(83회), 2014년(95회)에 이어 네 번째로, 12년 만에 제주에서 다시 열리게 됐다.