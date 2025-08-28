정부, '철강' 포항, 석유화학 서산, 산업위기선제대응지역 지정

정부, 글로벌 철강 경기 둔화·중국산 저가 공세 등 업황 악화 대응, 2027년 8월까지 지정

긴급 자금·보조금 확대·우대 보증 지원, 포항은 수소환원제철·이차전지 신산업 육성 등

정부가 철강과 석유화학 산업 침체로 큰 어려움을 겪는 경북 포항시와 충남 서산시를 산업위기선제대응지역으로 지정했다.

산업통상자원부는 28일 산업위기대응 심의위원회를 열고 포항과 서산을 이날부터 2027년 8월 27일까지 2년간 산업위기선제대응지역으로 지정했다고 밝혔다.

포스코 포항제철소 전경.

이번 지정은 글로벌 철강 경기 둔화, 공급 과잉, 무역 규제 강화 등으로 철강·석유화학 업황이 급격히 악화될 수 있다는 우려에 따른 것이다.

경북도와 충남도가 각각 정부에 지정 신청을 했고, 산업부는 신청서 검토, 현지 실사, 관계 부처 협의 등을 거쳐 최종 확정했다.

포항은 철강 산업의 세계적 거점이지만 최근 중국산 저가 공세, 탄소중립 규제 강화, 수출 둔화로 어려움이 심화하고 있는 실정이다.

서산은 대산석유화학단지를 중심으로 국내 석화 산업의 한 축을 담당해왔으나, 국제 유가 불안정과 세계적 공급 과잉 등으로 수익성이 급격히 떨어졌다.

포항 철강산업단지 전경.

정부는 지정 지역에 대해 긴급 경영 안정 자금과 정책 금융을 우대 지원한다.

중소벤처기업진흥공단은 10억원 한도에서 연 3.71% 금리, 2년 거치 5년 만기 조건의 대출을, 소상공인시장진흥공단은 7000만원 한도에서 연 2.68% 금리의 동일 조건 대출을 제공한다.

또한 지방투자촉진 보조금 비율을 상향한다.

대기업 설비 투자는 기존 49%에서 12%로, 중소기업은 815%에서 25%로 확대된다. 신용보증기금과 기술보증기금도 협력업체·소상공인 대상 우대 보증 프로그램을 운영한다.

산업부는 “제2차 추경으로 신설된 지역산업위기대응 사업을 통해 기업의 대출 부담을 완화하고 경쟁력 강화를 지원할 방침”이라고 밝혔다.

이강덕(사진) 포항시장은 "포항시는 수소환원제철 기술 실증, 이차전지 소재·수소 산업 연계, 영일만항과 LNG 수입 터미널을 중심으로 한 해양·에너지 신산업 육성에 적극 나서고 있다"고 밝혔다.

이상휘 국회의원(사진∙포항 남∙울릉)은 "그간 포항은 철강기업 779개사, 2만1000여 명이 일하는 국내 최대 철강 거점이지만 글로벌 공급과잉, 중국의 저가 공세, 미국의 50% 관세 등으로 큰 위기를 겪어왔다. 이번 산업위기선제대응지역 지정은 대한민국 제조업 전체의 위기를 풀어갈 중요한 전환점이 될것"이라며 "포항시와 함께 주민들의 절박한 호소를 산업부에 꾸준히 전달한 끝에 얻은 소중한 성과물이다"고 말했다.

또 "앞으로도 지원이 일회성에 그치지 않도록 꼼꼼히 점검해 포항이 대한민국 제조업 재도약의 심장으로 다시 뛰도록 만들겠다"고 덧붙였다.

서산시는 석유화학단지의 친환경 전환과 설비 현대화를 추진할 방침이다.

정부는 두 지역에 대한 지원이 조기에 집행돼 산업 기반을 지키고 구조 전환을 앞당길 수 있도록 하겠다는 입장이다.