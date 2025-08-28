본아이에프, ‘본 전문가 인증’ 확대 적용…고객 만족도 높인다

외식 프랜차이즈 본아이에프는 28일 가맹점 역량과 고객 만족도 제고를 위한 ‘본 전문가 인증 제도’를 확대 운영한다고 밝혔다. 본아이에프 제공

가맹점 품질과 서비스 그리고 위생 수준 향상으로 현장 전문 역량 강화를 위한 본아이에프의 자체 인증 시스템이다.

본아이에프가 운영하는 모든 브랜드가 차별화된 품질과 전문성을 갖춰 고객에게 최상의 경험을 제공하도록 전사 도입·운영 중이다.

올해로 4년 차를 맞은 가운데 일본 토리파이탄 라멘 전문 브랜드 ‘멘지(MENJi)’까지 확대 적용한다.

전 매장이 연 1회 본사에서 진행되는 정기 교육에 필수로 참석·응시하며, 현장 운영과 맛과 서비스 그리고 위생 전반 등에서 엄격한 평가를 거친다.

엄격한 기준을 통과한 매장은 ‘전문가 인증 매장’ 자격을 부여받아 매장 출입문에 인증 마크를 부착하고, 본아이에프의 주문 애플리케이션 ‘본오더’에서도 고객이 이를 확인할 수 있다.

본아이에프 관계자는 “고객 만족을 최우선 가치로 삼아 최상의 경험을 제공할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.