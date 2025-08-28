장동혁, 정청래 질문에 “왜곡∙망상으로 점철…빵 터졌다”

“민주당의 선동, 왜곡, 악의적 프레임에 맞서겠다”

국민의힘 장동혁 대표는 28일 자신을 향해 비상계엄 등에 대해 질문을 던진 더불어민주당 정청래 대표와 관련해 “왜곡과 망상으로 점철된 정치공세에 답할 필요가 없다”고 밝혔다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “정 대표가 페이스북에 제게 던지는 몇 가지 질문을 써놨던데, 질문 보고 빵 터졌다”며 “(정 대표가) 국회 법사위원장 시절 국민의힘 위원이 발언하면 꼭 끼어들어 질문해대던 모습이 다시 떠올랐다”고 말했다.

국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 28일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이어 “앞으로 민주당 당대표 격에 맞고 정치 복원을 위한 의미 있는 질문에는 저도 성실하게 답변하겠다. 그러나 민주당의 이런 선동, 왜곡, 악의적 프레임에 대해서는 당당히 맞서 국민에게 부당함을 알리겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “전당대회를 거치면서 여러 가지로 피로가 쌓였는데 웃음을 주시고 피로를 풀어주신 데 대해서 감사하게 생각한다”고 했다.

정 대표는 전날 페이스북에서 “국민의힘에서 ‘윤어게인’을 주창하는 세력이 지도부에 뽑혔다”며 장 대표에게 묻는 5가지 질문을 올렸다.

정 대표는 ‘윤석열이 돌아와 다시 당의 정신적 지주 역할이라도 하라는 것인가’, ‘윤석열에 대한 탄핵도 잘못이고, 윤석열에 대한 헌재 파면도 잘못이고, 윤석열의 비상계엄 내란은 잘 된 것이라고 주장하는가’, ‘노상원 수첩에 빼곡히 적힌 무고한 시민들에 대한 살인계획도 잘한 짓이고, 노상원 수첩에 적힌 사람들은 죽였어야 마땅한가’, ‘노상원 수첩에 찬성하는가’라고 적었다.

장 대표는 내란특검팀이 청구한 한덕수 전 국무총리 구속영장이 기각된 것과 관련해선 “지극히 당연한 결정이고 법원의 결정을 환영한다”며 “특검이 얼마나 무리한 특검이고, 정치 특검인지를 스스로 말해주는 것이라고 생각한다”고 밝혔다.

이어 “특검이 우리 당원명부에 대한 압수수색 영장을 재청구하겠다는 입장을 밝혔는데, 법원이 또다시 영장을 발부한다면 법원 스스로 사법부이기를 포기하는 것이라고 생각한다”고 말했다.