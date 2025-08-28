인천공항, 전략·예산 대국민 공모 진행

인천국제공항공사는 ‘비전 2040’을 실현하고 신정부 국정과제와 연계된 실행력 있는 전략사업을 발굴하기 위해 ‘국민참여 전략사업 및 예산’ 아이디어 공모를 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 공모는 20일부터 9월 14일까지 약 4주간 진행되며 대한민국 국민이라면 누구나 참여 가능하다.

참여 방법은 인천국제공항공사 홈페이지(http://www.airport.kr/co) 공지사항에서 공모 포스터의 QR코드를 통해 설문을 작성하면 된다.

올해 공모에서는 지난해 7월 선포된 ‘인천공항 비전2040’을 토대로, 2025년 출범한 신 정부 국정과제와의 연계성을 강화한 전략·예산 아이디어를 중점적으로 모집한다.

제출된 아이디어는 내·외부 평가단이 제안 배경 및 사유, 소요예산 등 구체성·실행 가능성 등을 기준으로 종합적으로 평가할 예정이다. 국민 투표를 통해 최종 결정된 아이디어들은 향후 인천공항의 중장기 전략 및 예산 수립 시 적극 반영될 계획이다.

우수 아이디어 제안자 20명에게는 10만원 상당, 참여자 중 추첨을 통해 선정된 약 300명에게는 1만원 상당의 기프티콘이 제공될 예정이다.

인천공항은 이번 공모를 통해 다가올 인천공항 4.0시대를 준비하며 국민과 함께 국정과제와 연계된 전략사업을 발굴함으로써 비전 달성의 추진력을 강화한다. 또 인천공항의 미래 방향성에 대한 국민적 공감을 확산시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

인천공항 4.0은 최고 수준의 항공교통시설 역할(2.0)과 차별화된 경험 제공(3.0)을 뛰어넘어 인재가 모여 기술·혁신·지혜가 생산되고 전 세계로 확산되어 새로운 가치를 창출(4.0)하는 인천공항의 역할 확대와 재정의를 의미한다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “국민 여러분의 아이디어는 인천공항이 ‘비전 2040’을 실행하고 국정과제와 연계해 구체적 성과를 창출하는 데 소중한 밑거름이 될 것”이라며 “단순한 공항을 넘어 ‘세상을 바꾸는’ 미래상을 제시할 수 있도록 국민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.