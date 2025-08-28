토요타, 렉서스·토요타 안동 전시장 및 서비스센터 추가 오픈

렉서스·토요타 안동 전시장·서비스센터. 사진=한국토요타자동차 제공

한국토요타자동차는 경상북도 안동시 옥동에 ‘렉서스·토요타 안동 전시장 및 서비스센터’를 새롭게 오픈해 경북 지역 내 고객 접점을 확대하고, 서비스 네트워크를 강화한다고 28일 밝혔다.

새롭게 문을 연 ‘렉서스·토요타 안동 전시장 및 서비스센터’는 렉서스 안동 전시장 및 서비스센터를 신설하고, 기존 송현동에 위치했던 토요타 안동 전시장 및 서비스센터를 확장 이전한 시설이다.

판매(Sales)·서비스(Service)·부품(Spare Parts)을 원스톱으로 제공하는 3S 콘셉트로 경북 지역 내 서비스 네트워크를 강화하고 고객 만족도를 한층 높일 것으로 기대된다.

‘렉서스·토요타 안동 전시장 및 서비스센터’는 지상 2층, 연면적 1,163m²(약 350평) 규모로 안동역에서 5분 거리의 시내 중심지에 자리해 있으며, 중앙고속도로 서안동 IC에서도 10분 거리에 있어 뛰어난 교통 접근성을 제공한다. 전시장과 고객 라운지는 각 브랜드별로 나뉘어져 쾌적하고 편리하게 이용 가능하다.

서비스센터는 총 2개의 워크베이를 갖춰 월평균 280대(렉서스 차량 140대, 토요타 차량 140대) 수준의 차량 정비가 가능하며, 차량 점검 및 일반 정비 등 신속하고 정확한 서비스를 지원할 계획이다.

콘야마 마나부 한국토요타자동차 대표이사 사장은 “이번 ‘렉서스·토요타 안동 전시장 및 서비스센터’ 오픈을 통해 안동 지역 고객분들께 렉서스와 토요타만의 차별화된 경험을 제공할 수 있게 됐다”며, “앞으로도 렉서스, 토요타 고객 분들께 보다 차별화된 고객 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

한편, 이번에 개소한 안동 전시장 및 서비스센터를 포함해 렉서스코리아는 전국 32개의 전시장과 37개의 서비스센터를, 토요타코리아는 전국 28개의 전시장과 32개의 서비스센터를 운영하며 고객 만족을 위한 서비스를 제공하고 있다.