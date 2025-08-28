배우 얼굴 먹칠 제대로…현혹, ‘쓰레기 무단 투기’ 황급히 사과

‘현혹’ 주연을 맡은 배우 수지와 김선호. 수지·김선호 SNS 캡처

디즈니+ ‘현혹’ 촬영팀이 쓰레기 무단 투기로 비난 여론에 휩싸였다.

이에 제작사인 쇼박스는 즉시 사과 입장을 내고 현장을 정리했다고 밝혔다.

지난 27일 한 네티즌은 SNS에 “드라마 촬영하고 쓰레기를 숲에…팬들이 보낸 커피 홀더도 함께”라는 글과 함께 현장 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 제주도의 한 숲에 컵, 플라스틱, 부탄가스 등 쓰레기들이 무더기로 버려진 모습이 담겨 있었다. 특히 배우 김선호의 팬들이 보낸 걸로 추정되는 커피차 컵홀더들도 여기저기 버려져 있어 해당 쓰레기들은 촬영팀의 것이라는 추측이 이어졌다.

한 네티즌이 쓰레기 무단 투기 현장을 공개했다. SNS 캡처

게시자는 “진짜 할 말이 없다”며 “무슨 드라마 촬영일까요”라며 분노를 표했다.

이 영상이 온라인상에서 확산되면서 투기 장소가 드라마 ‘현혹’ 촬영지였다는 사실이 드러나 여론의 뭇매를 맞았다.

네티즌들은 “쓰레기 무단 투기 반성해라”, “촬영했으면 깨끗히 좀 하고 가길”, “다른 건 모르겠는데 산에 부탄가스 쓰레기는 진짜 아니다” 등의 비판적인 반응을 보였다.

해당 영상이 일파만파 퍼지자 제작사 쇼박스는 28일 공식 입장을 발표했다.

배우 김선호와 수지 그리고 한채림 감독. 디즈니+ 제공

쇼박스 측은 “촬영이 늦게 끝나 어두운 상황에서 꼼꼼히 현장을 마무리하지 못했다”며 “상황을 인지하자마자, 즉시 현장을 정리했으며 관련 기관에도 사과와 양해의 뜻을 전했다”고 설명했다. 이어 “촬영 후 현장을 제대로 정리하지 못해 불편을 드린 점 진심으로 사과드린다. 앞으로 촬영에 더욱 만전을 기하겠다”며 다시 한 번 사과의 뜻을 전했다.

한편, ‘현혹’은 1935년 경성을 배경으로 반세기가 넘도록 세상 밖으로 나오지 않아 의혹과 소문이 가득한 매력적인 여인 송정화의 초상화를 의뢰받은 화가 윤이호가 그녀의 신비로운 비밀을 알아내면서 벌어지는 이야기를 다룬 작품이다. 한채림 감독이 메가폰을 잡았으며 배우 수지, 김선호가 주연을 맡아 기대작으로 꼽히고 있다.