美재무 “반도체 다음으로 기업 지분 인수 가능한 산업은 조선업”

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 도널드 트럼프 행정부가 반도체 다음으로 기업 지분을 인수할 가능성이 있는 산업으로 조선업을 지목했다. 한국은 미국에 1500억달러(약 208조 2300억원) 조선업 투자 패키지를 제공하기로 한 바 있다.

베선트 장관은 27일(현지시간) 폭스비즈니스 인터뷰에서 트럼프 대통령이 반도체 기업인 엔비디아의 지분 확보도 고려하냐는 질문에 “엔비디아가 재정적 지원이 필요하다고 생각하지 않는다”고 답했다. 그러면서 “다른 산업들이 있을 수 있다. 조선업같이 우리가 재편하는 어떤 것들, 그런 것들이 있을 수 있다”고 밝혔다. 베선트 장관은 “이런 것들은 우리가 미국에서 자급자족해야 하는 대단히 중요한 산업들”이라고 부연했다.

스콧 베선트 미국 재무장관. 로이터연합뉴스

앞서 미국 정부는 인텔에 반도체법에 근거한 보조금을 비롯한 총 111억 달러(15조 4000억원)를 투자하고 그에 상응하는 인텔 지분 10%를 확보하기로 했다. 이후 다른 핵심 산업에 속한 미국 기업도 인수하겠다는 의향을 드러내고 있지만, 아직 구체적인 산업을 확정하지는 않은 분위기인데 이날 베선트 장관이 조선업을 언급한 것이다. 한국이 미국과 합의한 1500억달러 조선업 투자 패키지는 아직 그 성격이 명확하지 않고 양국 간 협의가 더 필요한 상황이다.

앞서 하워드 러트닉 상무부 장관은 전날 CNBC 방송 인터뷰에서 정부가 미국 방산업체의 지분 확보를 고려하고 있다고 밝혔다. 그러나 이날 베선트 장관은 “우리가 방산업체 지분을 가질 필요가 있는지 모르겠다”면서 다소 부정적으로 반응했다. 그는 방산업체들이 미군에 제품을 충분하게 적시에 인도하는 측면에서 그들의 임무를 완수하고 있는지, 주주 이익을 과도하게 강조하는 게 아닌지 보겠다고 말했다.

시장에선 미국 정부가 인텔 지분을 보유하게 된 것은 민간 산업에 대한 정부 개입 시대를 여는 신호탄이 될 수 있다는 우려가 나온다. 특히 공화당에는 ‘국가 자본주의’(state capitalism)는 금기와도 같은 개념이었는데 트럼프 대통령은 이를 깨고 있다. 트럼프 행정부가 인텔 지분 10%를 확보하기로 하면서 삼성전자, 마이크론, 대만 TSMC 등 다른 반도체 기업도 잠재적 대상이라는 관측도 제기됐지만, 트럼프 행정부는 현재로선 미국 내 투자를 확대하는 기업들의 지분을 직접 취득할 계획은 없다고 선을 그은 바 있다.