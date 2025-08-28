鄭 "다시 헌법 수호-파괴 전선…개혁·민생 깃발 들고 내란종식"

정기국회 대비 의원 워크숍서 강조…"'도로내란당'과 험난한 과정 마주해"

"李정부 성공 목표…긴장 놓지 말고 따박따박 법 통과 위해 총단결"

더불어민주당 정청래 대표는 28일 "이재명 정부의 성공과 내란 종식이 정기국회의 과제이고 목표"라고 밝혔다.



정 대표는 이날 인천 파라다이스시티에서 열린 정기국회 대비 의원 워크숍에서 이같이 말하고 "한손에는 개혁의 깃발을 들고, 또 한손에는 민생의 깃발을 들고 국민과 함께, 국민 속에서 문제를 해결할 수 있도록 노력하겠다"고 언급했다.

28일 인천시 중구 파라다이스시티 컨벤션에서 열린 더불어민주당 의원단 워크숍에서 정청래 대표가 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 "검찰개혁을 넘어 사법개혁, 당원주권 개혁, 이 개혁 작업은 한 치의 오차 없이, 흔들림 없이, 불협화음 없이 우리가 완수해야 할 시대적 과제"라며 "이 과정에서 당정대(민주당·정부·대통령실)는 원팀·원보이스로 굳게 단결해서 함께 나아가야 한다"고 강조했다.



또 "정기국회에서 개혁과 민생의 두 마리 토끼를 잡기 위해 당정대가 같이 머리를 맞대고 좋은 논의를 하는 생산적인 워크숍이 되길 진심으로 바란다"고 했다.



이어 이날 새벽 한미정상회담을 마친 이재명 대통령의 귀국 현장에 다녀온 사실을 소개하며 "이 대통령에게 제가 '압도적 성공을 축하드립니다'라고 말씀드렸다. 이번 한미정상회담은 어쩌면 근래에 있었던 회담 중 가장 성공한 회담으로 기록될 것"이라고 말했다.

더불어민주당 정청래 대표(오른쪽)와 김병기 원내대표가 28일 인천시 중구 파라다이스시티 컨벤션에서 열린 민주당 의원단 워크숍에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

국민의힘을 겨냥해선 "(한미정상회담 결과에 대해) 외교적 참사 운운하며 국민 정서와 동떨어진, 도저히 받아들일 수 없는 반응을 하는 분들이 있다"며 "'윤어게인'을 주창하면서 '도로 윤석열당', '도로 내란당'으로 가버린 국민의힘과 우리가 앞으로 험난한 과정을 마주해야 할 것 같다"고 우려했다.



그러면서 "헌법수호 세력과 헌법파괴 세력, 민주주의 수호 세력과 민주주의 파괴 세력의 전선이 다시금 형성된 것을 우리는 직시하고 긴장감을 놓치지 않아야 한다"며 "앞으로 정기국회에서 우리가 정해놓은 타임 스케줄에 맞게 따박따박 법 하나하나를 통과시키도록 의원님들께서 총단결해주시기를 바란다"고 당부했다.

<연합>