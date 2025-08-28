강훈식 “李·트럼프, 굳건한 신뢰 형성… 갈길 남아”

“정상 간 신뢰는 국가 관계 발전의 토대”

강훈식 대통령실 비서실장은 28일 “한미 정상회담의 무엇보다 중요한 성과는 이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령 사이에 굳건한 신뢰 관계가 형성됐다는 점”이라고 말했다.

강훈식 비서실장이 25일(현지 시간) 미국 워싱턴D.C 프레스센터 내 중앙기자실에서 한미 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다. 워싱턴=뉴시스

강 비서실장은 이날 오후 용산 대통령실에서 방미 성과를 소개하는 기자 간담회를 갖고 “외교도 결국 사람이 하는 일이다. 정상 간 신뢰는 국가 관계 발전의 토대이자 출발점”이라며 이같이 말했다.

강 실장은 “이번 순방을 통해 한미 동맹은 군사 영역을 넘어서 안보와 경제, 기술을 아우르는 미래형 포괄적 전략동맹으로 진화했다”며 “기술 경제 동맹이라고 부르고 싶다”고 말했다.

구체적으로 “반도체와 자동차, 원자력, 조선, 에너지 등 핵심 산업에 있어 양국의 협력이 굳건해졌고 세계 최대 시장인 미국의 우리 기업의 진출이 강화됐다”며 “한국과 미국 간 굳건한 협력을 통해 경제의 새로운 활로가 열리고 첨단 산업과 미래 먹거리 확보에 있어 양국이 한발 앞서는 전기 형성될 것”이라고 봤다.

특히 양국 정상 간 신뢰가 두터워졌다는 점을 최대 성과로 언급하며 “첫 만남을 통해 양국 관계의 미래 청사진을 공유했고, 한반도 미핵화를 위한 대화 필요성에도 뜻을 모았다”고 말했다.

그러면서 “양국 정상 신뢰는 한미 관계의 발전에 소중한 밑거름이 될 것”이라고 했다.

강 실장은 다만 “큰 산을 넘기는 했지만 아직 가야할 길이 남았다”며 “국제 정세는 여전히 요동치고 있고, 특히 미국과 협상은 끝날 때까지 끝나지 않은 계속 협상이 뉴노멀로 자리잡을 것”이라고 말했다.

아울러 “중국과 러시아 등 주변 국가와 관계를 슬기롭게 관리해야 하는 과제도 놓여있다”고 했다.

그는 “이번 협상과 회담은 어려운 여건에서 준비했지만 대통령이 여러 채널로 들어온 정보를 바탕으로 직접 판단하고 전달할 메시지도 정리하는 발군의 역량을 보여줬다”며 “정부와 대통령실도 각자가 맡은 바의 소임을 다해 이만한 성과를 낼 수 있었다”고 자평했다.

그러면서 “국민 여러분이 자부심을 가질 수 있는 진짜 대한민국을 만드는 데 혼신의 노력을 다하겠다”고 했다.