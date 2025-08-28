서울시, 대원제약·셀트리온과 ‘바이오 유니콘 기업’ 키운다 [오늘, 특별시]

오픈이노베이션 협력

서울시가 국내 대표 제약사인 대원제약, 셀트리온과 손잡고, 글로벌 바이오·제약 예비 유니콘(기업가치 1억∼10억달러 스타트업)으로의 육성을 위한 ‘오픈이노베이션’ 협력에 박차를 가한다.‘ 오픈이노베이션’은 대·중견 제약사가 필요로 하는 바이오 기술을 스타트업과 함께 개발하거나 기술이전하는 상생협력 모델이다.

서울시는 이달 28∼29일 양일 간 대원제약, 셀트리온과 함께 총 6개 유망 바이오 스타트업과의 협약을 체결하고 공동연구 및 사업화에 착수한다고 28일 밝혔다.

28일 서울바이오허브 글로벌센터에서 열린 ‘2025 서울바이오허브-대원제약 오픈 이노베이션 프로그램’ 협약식에서 김현우 서울바이오허브 센터장, 아토매트릭스 대표 이은호, 정한섭 서울시 첨단산업과장, 키텍바이오 대표 김관묵, 대원제약 전무 이경준(왼쪽부터) 등 참석자가 기념촬영을 하고 있다./서울시 제공

시는 2023년부터 셀트리온, 2024년부터 대원제약과 협업해 지금까지 총 8개(대원제약 2개, 셀트리온 6개) 스타트업을 발굴·육성해 왔다. ‘엔파티클’(대원제약 1기)은 대원제약 오픈이노베이션 프로그램 참여 이후 KB인베스트먼트 등으로부터 약 45억원 규모 시리즈A 투자유치에 성공했고, ‘바이오미’(셀트리온 2기)는 마이크로바이옴 기반 신약 공동개발을 위한 지분투자 계약을 셀트리온과 체결했다. 이처럼 단순 기술 검증을 넘어, 글로벌 바이오 시장에서의 경쟁력 및 해외 진출 교두보 확보 등으로 이어지는 실질적 성과가 오픈이노베이션 프로그램을 통해 나타나고 있다는 게 시의 설명이다.

이번 협약에 따라 서울시와 대원제약은 올해 ‘오픈이노베이션 2기’를 통해 ‘키텍바이오’, ‘아토매트릭스’ 2개사를 선정했고, 셀트리온과는 올해 ‘오픈이노베이션 3기’를 통해 ‘갤럭스’, ‘머스트바이오’, ‘테라자인’, ‘포트래이’ 등 4개 기업을 선정했다.

대원제약과 셀트리온은앞으로 1년간 각 스타트업과의 공동연구, 기술 고도화, 투자연계, 글로벌 진출 지원 등 맞춤형 성장 패키지를 제공할 예정이다. 최종 평가를 통해 우수기업에는 공동연구나 투자, 기술·후보물질 개발 등 추가 협력 기회도 마련할 방침이다. 대원제약은 우수 성과를 거둔 기업에 자체 오픈이노베이션 프로그램 ‘더함 프로그램’ 참여 기회도 제공한다.

주용태 시 경제실장은 “서울바이오허브의 오픈이노베이션은 대·중견기업과 스타트업이 상생하며 혁신을 이끌어가는 모델”이라며 “선정된 유망 바이오 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 국내 대표 제약사 대원제약, 셀트리온과 함께 적극 지원하겠다”라고 말했다.