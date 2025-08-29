경남도가 연말까지 도내 동네책방과 지역출판사와 함께 도민과 소통하는 다채로운 독서·문화행사를 추진한다.
28일 경남도에 따르면 이 행사는 ‘경남도 지역서점 및 출판문화 활성화 지원사업’의 하나로 경남문화예술진흥원과 함께 개최한다. 도는 지난 4월 지역 서점 △오누이북앤샵(창원시) △인문책방 생의 한가운데(김해시) △청학서점(밀양시) △은모래마을 책방(남해군) △협동조합 오늘(함양군), 지역출판사 △불휘미디어(창원시) △도서출판 곰단지(진주시) △남해의 봄날(통영시) △거제신문사(거제시) △상추쌈 출판사(하동군) 10개소를 선정해 북콘서트, 출판기념회, 문학투어 등 행사를 진행하고 있다.
출판분야에서는 도서출판 곰단지가 ‘진주이야기 100선’, ‘진주 죽이기’의 김경현 저자 초청 심포지엄과 재즈콘서트를 다음달 20일 경상국립대학교에서 개최한다. 그리고 책 속의 대표적인 역사·문화장소를 탐방하는 프로그램도 운영할 예정이다.
진필녀 도 문화산업과장은 “동네책방과 지역출판사는 단순한 판매처를 넘어 지역문화의 거점이자 주민과 소통하는 복합문화공간으로 확장되고 있다”며 “앞으로도 동네책방과 지역출판사 지원을 통해 문화 소외 없는 경남 실현을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
경남 동네책방·출판사 ‘맞손’… 연말까지 ‘문학의 맛’ 전한다
입력 : 2025-08-29 06:00:00
수정 : 2025-08-28 18:47:06
북콘서트 등 이색 프로그램 풍성
