대구 동구, 공공기관 유치 TF 가동…“신서혁신도시 최적 입지”

대구 동구는 정부의 2차 공공기관 이전 계획에 맞춰 신서혁신도시에 공공기관을 추가로 유치하기 위한 태스크포스(TF)를 운영한다고 28일 밝혔다.

정의관 단장 주재로 TF팀 회의가 열리고 있다. 대구 동구 제공

이번 TF는 정의관 부구청장을 단장으로 정책추진, 기획예산, 도시계획, 기업유치, 홍보 등으로 구성했다. 공공기관 유치 전략 수립을 비롯해 이전 대상인 기관 분석, 정주 여건 개선 과제 발굴, 중앙정부·대구시·공공기관 대상 홍보·설득 등에 나선다.

동구는 10월 국토교통부의 '혁신도시 성과 평가 및 정책 방향 연구용역'이 마무리되면 공공기관 이전 계획이 정해질 것으로 예상하고 대응 전략을 수립하고 있다.

정부의 이전 계획 방향이 정해지는 즉시 대구시, 전국혁신도시협의회 회원도시, 한국가스공사 본사를 포함한 10개 이전공공기관과 긴밀한 협력을 통해 공공기관 추가 유치를 적극 모색한다는 계획이다.

정의관 TF 단장은 “신서혁신도시는 이미 공공기관과 인프라를 갖춘 최적의 입지”라며 “2차 공공기관 이전이 동구의 미래를 바꿀 중요한 기회인 만큼 철저히 준비하겠다”고 밝혔다.