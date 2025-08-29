[이코노 브리핑] 국세청, 근로·자녀장려금 3조원 조기 지급 외

국세청, 근로·자녀장려금 3조원 조기 지급

국세청은 어려운 서민 가구의 생활안정을 신속하게 지원하고자 ‘2024년 귀속 정기분 근로·자녀장려금’을 조기 지급한다고 28일 밝혔다. 법정기한인 내달 30일보다 한 달 앞당겨 지급한다. 이번에 지급하는 정기분 근로·자녀장려금은 올해 5월 장려금을 신청한 가구 중 소득·재산 요건을 충족한 279만가구가 대상이다. 총 3조103억원이 지급되며, 가구당 평균 지급액은 108만원이다. 근로장려금은 208만가구에 2조3160억원, 자녀장려금은 71만가구에 6943억원을 지급한다.

예식장·필라테스 업체 가격정보 공개 의무화

공정거래위원회는 예식장·결혼준비대행업과 요가·필라테스 업체의 가격정보 공개를 의무화하는 중요정보고시 개정안을 28일 밝혔다. 앞으로 예식장이나 결혼준비대행업체는 요금체계와 환급 기준을 사업자 홈페이지와 계약서 표지에 반드시 표시해야 한다. 요가·필라테스 업체는 요금체계와 중도해지 환불기준 등을 업체 게시물, 고객 등록신청서, 광고에 기재해야 한다. 특히 휴·폐업으로 고객이 남은 이용료를 받지 못하는 사례가 많았던 헬스장·요가·필라테스 업체는 보증보험 가입 여부와 보장기간, 금액까지 표시하도록 했다. 개정안은 다음달 18일까지 행정예고를 거쳐 확정될 예정이다.

우리금융, 경주 APEC 정상회의 공식 후원

우리금융이 올해 10월 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 공식 후원한다고 28일 밝혔다. 우리금융은 전날 에이펙 정상회의 준비기획단과 업무협약을 체결하고 금융기관 중 유일하게 국내외 홍보활동을 공동 추진하기로 했다. 우리금융은 본사 디지털 전광판과 전국 우리은행 지점 디지털포스터, 인천공항 및 서울 도심 옥외 광고판을 활용해 에이펙의 성공 개최를 집중 홍보한다.