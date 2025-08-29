경제 불확실성 커지며 실질소득·소비 ‘위축’

올해 2분기 월평균 소득이 지난해 같은 기간보다 2% 이상 늘었다. 하지만 물가 상승을 감안한 실질소득은 제자리걸음을 한 것으로 나타났다. 아울러 소비지출이 소폭 증가했지만 물가 상승분을 반영한 실질소비지출은 올해 1분기에 이어 2분기에도 감소세를 이어갔다. 경기 불확실성이 커지면서 실질소득과 소비 모두 위축된 셈이다.
통계청이 28일 발표한 ‘2분기 가계동향조사 결과’에 따르면 지난 2분기 가구당 월평균 소득은 506만5000원으로 전년 동분기와 비교해 2.1% 증가했다. 근로소득(319만4000원)이 1.5%, 사업소득(94만1000원)과 이전소득(77만3000원)이 각각 0.2%, 5.1% 늘었다.
다만, 실질소득은 0%로 보합을 나타냈다. 실질소득은 지난해 2분기 0.8% 늘며 증가로 전환한 뒤 지난해 3분기(2.3%)와 4분기(2.2%)에 이어 올해 1분기(2.3%)까지 증가세를 이어갔지만 올해 2분기 가까스로 마이너스를 면했다. 통계청 관계자는 “자영업자 감소로 (실질) 사업소득이 크게 줄어든 점이 영향을 미쳤다”고 말했다.
올해 2분기 월평균 소비지출은 283만6000원으로 조사돼 1년 전보다 0.8% 증가했다. 기타상품·서비스(13.0%), 음식·숙박(3.3%), 보건(4.3%) 등에서 증가한 반면 교통·운송(-5.7%), 가정용품·가사서비스(-9.9%), 의류·신발(-4.0%) 등에서 감소했다.
명목상 소비 지출액이 늘었지만 물가 상승분을 반영한 실질소비지출은 1.2% 줄어 올해 1분기(-0.7%)에 이어 두 분기 연속 뒷걸음질쳤다. 실질소비지출 감소폭은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(대유행) 당시인 2020년 4분기(-2.8%) 이후 가장 컸다. 자동차 등 내구재 지출액이 낮아진 데다 사회·경제적 불확실성이 커져 소비심리가 위축된 점이 실질소비지출을 감소시키는 요인이 됐다고 통계청은 설명했다.
소득에서 경상조세 등 비소비지출을 제외한 처분가능소득은 402만4000원으로 1.5% 증가했다. 다만, 소득 하위 20%인 1분위 가구의 경우 월평균 소득이 119만4000원으로 3.1% 늘었고, 처분가능소득(101만8000원)도 2.9% 증가했지만 가계 적자액은 오히려 확대됐다. 1분위는 올해 2분기 28만6000원 적자 살림을 꾸렸는데, 이는 전년 동분기보다 8.7% 악화한 것이다.