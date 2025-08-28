‘핵·관세·우크라전’ 美와 대립각… 반미 단결 메시지 나오나 [북·중·러 정상 한자리에]

세계 이목 쏠리는 中 전승절



권위주의 체제국가 지도자 참석

中 중심 호전적 자세 보일 수도



31일부터 상하이협력기구 회의

반 서방세력 결집 지속 공들여

로이터 “러 외교적 쿠데타 도와”

中 “다극적 세계 질서 구축 촉진”

‘한 자리에 모인 북·중·러 정상’.



김정은 북한 국무위원장이 다음달 3일 중국 베이징에서 열리는 ‘중국인민항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년’(전승절 80주년) 열병식에 참석하기로 하면서 국제사회가 처음으로 목도하게 될 장면이다. 김 위원장과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 대통령이 각각 양자 회담을 가진 적은 있으나 셋이 함께 얼굴을 맞댄 적은 없다. 미국과 격렬하게 대립하는 지점을 각각 가진 세 나라 정상이 미국을 향해 어떤 메시지를 내놓을지 주목된다.

김정은 북한 국무위원장(왼쪽부터), 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 조선중앙TV·신화·EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 김 위원장을 향해 유화적인 메시지를 내놓고 있으나 북한의 핵무기를 고리로 한 양국의 갈등은 첨예하다. 중국은 트럼프발 무역전쟁에 전면적으로 대응하며 미국과의 패권경쟁에서 밀리지 않겠다는 자세가 분명하다. 푸틴 대통령이 트럼프 대통령과의 ‘브로맨스’를 과시하기도 하지만 우크라이나 전쟁 종식을 두고 밀고 당기기가 만만찮다. 이런 세 나라의 정상이 처음으로 한자리에 모이는 만큼 일단은 ‘반미 단결’의 메시지가 나올 가능성이 높아 보인다.



게다가 열병식에는 권위주의 체제 국가의 지도자들이 대거 참석한다. 미국과 대치하며 러시아·중국과의 협력을 확대하는 이란의 마수드 페제시키안 대통령, ‘유럽의 마지막 독재자’로 불리는 벨라루스의 알렉산드르 루카셴코 대통령 등이 참석자 명단에 이름을 올렸다. 장기집권 중인 중앙아시아 정상들도 참석자 명단에 이름을 올렸다. 이들이 중국을 중심으로 뭉치며 미국에 대해 보다 호전적인 자세를 드러낼 개연성이 있다. 최근 이재명 대통령이 일본과 미국을 잇따라 방문해 한·미·일 공조를 다진 것을 의식한 김 위원장이 이런 점을 고려해 본인의 다자외교 데뷔무대를 중국의 전승절 80주년 열병식으로 선택하고, 미국 등 서방을 향해 강력한 경고의 신호를 보내려 한 것으로도 해석할 수 있다.



중국이 전승절을 앞둔 31일부터 다음달 1일까지 톈진에서 개최되는 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서도 반서방세력 결집에 공을 들이고 있다는 점도 이런 해석을 뒷받침한다. 시 주석은 푸틴 대통령을 포함해 나렌드라 모디 인도 총리, 페제시키안 대통령 등 20여개국 정상과 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 등 10개 국제기구 대표를 SCO 정상회의에 공식 초청했다.



SCO는 세계 질서 재편을 노리는 중국과 러시아 간 협력의 ‘시범 모델’이 될 것이라는 평가까지 나온다. SCO는 2001년 중국·러시아·카자흐스탄·키르기스스탄·타지키스탄·우즈베키스탄 등 6개국으로 출범한 정치·경제·안보 분야 다자협력체다. 이후 인도·파키스탄·이란·벨라루스 등 반서방 성향 국가들이 참여해 현재 10개 정회원국으로 구성돼 있다.

열병식 리허설 9월 3일 베이징에서 열리는 ‘항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁’(제2차 세계대전) 승전 80주년 열병식 개최를 앞두고 중국군이 지난 20일 열병식 리허설에 참여해 예행연습을 하고 있다. 베이징=AFP연합뉴스

로이터통신은 이번 SCO 정상회의를 통해 시 주석이 트럼프 2기 미국 행정부 출범 이후 글로벌 사우스(주로 남반구에 위치한 신흥국과 개도국) 국가 간 강력한 연대를 보여주는 동시에 러시아의 ‘외교적 쿠데타’를 돕고 있다고 평가했다. 독일 싱크탱크 메르카토르 중국연구소(MERIC)는 “SCO는 역할을 대폭 확장해왔으며, 현재는 중국과 러시아가 지정학적 사안에서의 협력을 제도화하는 시범 모델이 됐다”고 분석했다.



중국 역시 이 같은 분석을 부정하지 않는다. 중국 외교부는 “SCO는 새로운 유형의 국제 관계를 구축하는 중요한 세력”이라고 강조했다. 시 주석도 지난 5월 러시아 방문 때 발표한 공동성명에서 SCO의 방향성에 대해 “다른 회원국들과 함께 SCO의 국제적 영향력을 지속해서 강화하고, 다극적 세계 질서 구축을 촉진할 것”이라고 밝혔다.



다만 미국에 50%의 고율관세를 맞은 뒤 중국과 적극적으로 밀착하는 모습을 보였던 인도 모디 총리가 SCO에는 참석하면서 열병식에는 불참하기로 한 것이 눈에 띈다. 정확한 이유는 알려지지 않았지만 쿼드(Quad: 미국·일본·호주·인도의 안보협의체) 회원국으로 중국과 마냥 가까워지는 건 아직 부담스러울 수 있다는 분석이 나온다.